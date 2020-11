GT Italiano: Nova Race porta al debutto la Honda nel 2021!

Ci sono delle notizie che fanno bene al Motorsport e a tutti gli appassionati, la volontà di un appassionato e allo stesso tempo imprenditore che è riuscito a chiudere una importantissima trattativa, partita circa diciotto mesi fa.

In effetti è proprio una bomba e soprattutto una grande novità. La squadra di Luca Magnoni ha chiuso un accordo con JAS Motorsport, per far correre dal prossimo anno, nel GT Italiano, due Honda NSX GT3 EVO 2021.

Un accordo a lungo termine che vuol diventare un programma importante su obiettivi da svelare in seguito. Nel progetto c’è una figura di spicco del panorama motoristico internazionale, stiamo parlando di Christian Pescatori, pilota con un palmares che non ha bisogno di presentazioni è uno dei precursori della figura del coach che già da questa stagione collabora con la squadra.

JAS, che dal 1998 è partner ufficiale Honda, crede in questo progetto, a partire dal Team Principal, Alessandro Mariani. Si tratta di un ingresso importante nella classe GT3 per il Team Nova Race che nell’ultimo appuntamento del GT Sprint a Vallelunga assegnerà il titolo.

La Honda NSX EVO è motorizzata dal potente V6 Biturbo, realizzata da Honda R&D in partnership con JAS Motorsport e Honda Performance Development.

“Ricominciare ad impegnarci in GT3 come membri dell’NSX GT3 Customer Racing Programme sarà una svolta per noi - conferma il general manager Nova Race, Nicola Sinigaglia - Da quando ho visto per la prima volta la macchina e conoscendo l’esperienza JAS Motorsport ero convinto delle possibilità di fare bene in Italia. Nel 2021 l’obiettivo comune sarà di essere protagonisti in GT3 come siamo in GT4, serie dove continueremo a essere presenti”.

Gli equipaggi di entrambe le vetture saranno comunicati in seguito.

“E’ particolarmente bello dare il benvenuto a Nova Race nella famiglia NSX GT3 Evo per il 2021 e, come azienda Italiana, vedere la Evo che costruiamo nella nostra sede di Arluno, correre a tempo pieno sulle bellissime piste del nostro paese - ha detto l’ingegner Mariani, AD di JAS Motorsport - Nova Race ha raggiunto importanti successi in GT4 negli ultimi anni, sia nazionali in Italia sia internazionali nella 24H Series europea".

"Questo accordo ne fa il team di riferimento per la NSX GT3 Evo in Italia e la loro esperienza e professionalità dovrebbe assicurare ogni opportunità di contribuire ai successi che la macchina ha già ottenuto globalmente”.

Per JAS Motorsport si va così a colmare una “lacuna” nel panorama italiano, dove è tra l’altro è presente con le Honda Civic TCR.

“La NSX GT3 ha dato più dimostrazioni di competitività in gare in America ed Asia, oltre all’ultima 24 Ore di Spa - aggiunge Mariani - Abbiamo fatto tanta fatica ad entrare in alcuni campionati, Italia inclusa, anche perché siamo arrivati per ultimi nel GT3. Siamo felici che l’accordo con Nova Race porti la NSX GT3 Evo nel Campionato Italiano".

"Ne abbiamo discusso per circa un anno: la squadra ha visto il potenziale tecnico della vettura e capito che un ostacolo come il suo prezzo è in realtà il risultato di una qualità elevatissima. Nel 2021 supporteremo il loro programma col Customer Service che già è attivo in tre continenti e che in Italia si è guadagnato un’ottima reputazione per il suo lavoro nel campionato TCR. Siamo convinti che insieme a Nova Race potremo fare bene”.

Sinigaglia gli fa eco: “Nova Race è un team ideale per i gentlemen driver e quest’anno lo ha confermato il titolo GT4 AM Endurance di Luca Magnoni. Nei risultati dei piloti è fondamentale il lavoro di coaching che svolge con loro Christian Pescatori: siamo convinti che questo ambiente aiuterà ragazzi promettenti, magari provenienti dal formula, a farsi strada in una vetrina importante come il GT3”.

Di piloti giovani e destinati a carriera brillante ne ha visti molti in passato l’ingegner Mariani: “Ho iniziato a proporlo a Honda fin dal 2007. Vista l’esperienza recente, credo che il GT3 possa essere un ambiente adeguato a far maturare i giovani piloti”.

A questo punto sono d’obbligo due parole su Pescatori, classe 1971, bresciano che inizia la sua carriera di pilota a bordo delle monoposto, dove conquista il Titolo di F3 nel 1993 per poi trasferirsi nel F3000. La sua carriera “esplode” a bordo delle vetture GT, vincendo ad ogni latitudine.

Tra questi successi, spicca la vittoria in una delle “classiche” del panorama mondiale, la 12H di Sebring. Vinche anche il GT Racing World Cup nel 1997 a bordo di una Porsche, il Campionato Fia GT Classe N-GT (l’attuale GT2-GTE) nel 2001, insieme a David Terrien a bordo della Ferrari 360 Modena N-GT.

Lascia il segno anche a Le Mans con il secondo posto assoluto a bordo della Audi R8, nel 2001 con Laurent Aiello e Dindo Capello e Johnny Herbert e ancora Dindo Capello nel 2002. Nel 2005 vince con la Ferrari 550 Maranello GT1 della Scuderia Italia con Michele Bartyan-Tony Sailer.

Nel 2006 chiude la sua carriera a bordo della Aston Martin GT1 della Scuderia Italia. Da allora si è dedicato al Coaching, mantenendo un ruolo in Scuderia Italia e più recentemente occupandosi del Progetto di Villorba Corse in merito al prototipo Dallara-Gibson, oltre a vari corsi di pilotaggio.

“Sia io che Nicola abbiamo investito tanto su questo progetto, insieme a Luca Magnoni, per portare una casa come la Honda-JAS nel Campionato Italiano Gran Turismo", dice Pescatori a Motorsport.com.