GT Italiano, Mugello: pole per Mancinelli, Agostini e Drudi

Q1 Gt

Subito calda la partenza della prima qualifica della stagione, con l’Audi R8 di Mancinelli che sigla 1’47”963, davanti alla BMW M6 di Comandini e la Ferrari 488 di Simon Mann.

Quarta posizione per la 911 Gt3 R di Paolo Venerosi, con il lucchese Riccardo Pera primo tra le Gt4 con la Cayman by Ebimotors in 1’57”222.

Sale secondo Raffaele Giammaria il pilota del VSR con 1’48”530 ma viene scalzato dal compagno Tujula con 1’48”350. Vola Alessio Rovera in testa con la Ferrari by AF Corse in 1’47”279 davanti alla Mercedes AMG GT3 di Stefano Colombo.

Mancinelli in grande spolvero balza in testa alla classifica con 1’47”001 mentre Colombo va largo in ghiaia all’uscita dell’Arrabbiata 2. Pera resta al comando della GT4 davanti a Magnoni e Di Giusto e Neri che chiude quarto.

Sotto la bandiera a scacchi conferma per il miglior tempo per Mancinelli davanti a Rovera, Comandini, Colombo, Giammaria, Hudspeth, Tujula, Galbiati, Mann, Venerosi. In GT4 conferma per Pera davanti a Magnoni, Di Giusto e Neri.

Q2 Gt

Prima qualifica per Mattia Michelotto con la Ferrari 488 GT3 di Easy Race, ma é Venturini con la Huracan di Imperiale Racing a siglare il primo tempo, con 1’49”067 davanti a Zug, Roda, Mann e Baccani.

In GT4 Riccitelli va volare la M4 con Gnemmi in seconda posizione e Marchi terzo. Bene Agostini che a sua volta porta la R8 in testa alla classifica, mentre Lorenzo Ferrari va in ghiaia all’uscita dell’Arrabbiata 2, la Mercedes AMG GT3 parte in sovrasterzo e la bandiera rossa, blocca la seconda sessione di qualifica con Venturini che si accoda immediatamente all’uscita box davanti alla Ferrari di Michelotto.

Ferrari riguadagna il nastro di asfalto grazie ai commissari e rientra ai box. Bravo il pilota della Mercedes che sale in terza posizione davanti a Roda e Schandorff. Zug non sta alla finestra e sale secondo con la BMW M6, siglando 1’47”484.

Sul finale Agostini lima ancora il suo tempo con 1’47”311 e rimane con il miglior tempo fin sotto la bandiera a scacchi.

Q3 Gt

Partenza a razzo per Drudi in questa qualifica ma Cressoni si mette immediatamente sugli scarichi della R8 e Postiglione non é da meno e parte forte per stare davanti.

Cressoni balza in testa alla classifica con il primo giro cronometrato in 1’48”203, abbassato poi a 1’47”993, davanti a Sims con la M6, terzo Postiglione con Kroes quarto. In GT4 Guerra conferma le potenzialitá della M4 davanti a De Castro e Piccioli. Quinto tempo di Pera con la 911 GT3 R di Ebimotors.

Lorenzo Pulcini secondo, ottimo piazzamento al primo appuntamento con la qualifica della sua Huracan. Drudi non si smentisce e copia I compagni di squadra, portando la R8 (uscita con quattro pneumatici nuovi) in vetta con 1’46”614. Sims non molla la presa e risale secondo davanti a Postiglione con 1’47”105, ma Cressoni passa davanti alla Huracan, ma allo stesso tempo Fuoco sale secondo vicino a Drudi.

Sotto la bandiera a scacchi si conferma in testa la R8 di Audi Sport Italia davanti alla Ferrari di Fuoco e la BMW di Sims. In Gt4 Guerra rimane il piú veloce davanti a un’ottimo De Castro, terzo Magnoni con Piccioli a seguire.

La griglia di partenza vede la Partenza al palo per la R8 con la M6, seconda fila per la Ferrari #71 e la Huracan di Imperiale racing #32.In GT4 svetta la Cayman di Ebimotors con Pera-Gnemmi- De Castro davanti alla M4 di Guerra-Riccitelli-Neri. Ultima posizione per la Mercedes AMG GT3 di AKM Motorsport.

Un problema tecnico dopo l’uscita di Ferrari ha fatto desistere Francesca dal qualificarsi. Domani saranno regolarmente al via.