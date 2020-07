GT Italiano, Mugello, Libere 2: l'Audi si conferma leader

La seconda sessione di Prove Libere del GT Italiano al Mugello si apre sotto il sole, dopo la piccola bomba d’acqua della mattinata.

Ad entrare subito in pista è la Ferrari 488 GT3 di Easy Race che ferma il cronometro su 1’51”376 ma l’equipaggio di Imperiale Racing passa davanti con 1’49”529.

Si ripete la sfida della mattinata con la R8 che scala la classifica con 1’47”854, si inserisce nella battaglia per le prime posizione la Mercedes AMG GT3 di AKM con Linossi-Colombo-Ferrari.

Si migliora l’equipaggio Audi portando l’asticella a 1’47”566 seguito dalla M6 a 1’48”320.

In pista anche Simon Mann e Matteo Cressoni che hanno rinunciato alla sessione della mattina.

In GT4 si conferma la M4 con Guerra-Riccitelli-Neri davanti alle due Cayman di Ebimotors e la Mercedes by Nova Race.

Si inseriscono bene Rovera-Fuoco-Roda che salgono in quarta posizione con 1’48”610. A circa venti minuti dalla fine a bandiera rossa ferma la sessione per l’uscita della Lamborghini #19 di Aghakani-Gianmaria-Pulcini, ferma tra la Palagio e il Correntaio.

In GT4 posizioni plafonate con la M4 sempre in testa ai tempi di classe, seguita dalle due Cayman di Ebimotors e la Mercedes GT4 di Nova Race.

Visti i tempi di questa ultima parte di sessione, si suppone che le squadre abbiamo lavorato per il passo gara, per poi concentrarsi negli ultimi sessanta minuti di domani per la qualifica.

Ultimi due minuti senza sobbalzi, con le posizioni congelate.

Sotto la bandiera a scacchi Drudi-Mancinelli-Agostini confermano la leadership, davanti alla BMW M6 con Comandini-Szug-Sims, terza posizione per la Huracan Kroes-Schandorff-Tujula.

Buon quarto posto per la Ferrari di Roda-Rovera-Fuoco.

In GT4 nulla cambia con la M4 davanti alle due Cayman e la AMG di Nova Race.

GT ITALIANO ENDURANCE - Mugello: Prove Libere 2