GT Italiano | Monza: svetta la Ferrari nelle Libere 2

Un titolo è già stato assegnato e si tratta di quello della GT Cup, con il leader della classifica Leonardo Becagli assente, i compagni di squadra sulla 488 Challenge EVO, Barbolini-Risitano-De Marchi si fregiano del titolo 2021.

Titolo che comunque rimane in casa SR&R, ma allo stesso tempo dispiace l’assenza del pilota toscano che al debutto nella serie Endurance si è ben distinto con una “vecchia” 458 Challenge.

Con temperature più alte rispetto alla mattina i piloti sono scesi in pista per la seconda sessione. Primo tempo per l’equipaggio della RS Racing con Di Amato-Vezzoni, ma abbassa l’asticella la Huracan di Imperiale racing con Di Folco-Amici-Middleton.

Non molla la Ferrari 488 GT3 EVO che si riporta in vetta con 1’49”228. Quarta la Ferrari della Scuderia Baldini con Gai-Zampieri, seguita dalle altre due Ferrari, la prima di Vilander-Mann e Hudspeth-Schreiner-Rigon. Salgono in seconda posizione Zampieri-Gai con 1’49”872. Lotta ravvicinata con la Huracan #63, nuovamente in seconda posizione con 1’49”329.

Salaquarda-Mancinelli-Postiglione vanno in testa con la R8 di Audi Sport Italia in 1’49”130. Volano in testa Gai-Zampieri, scendono sotto il muro dell’1’49 con 1’48”920. In grande spolvero l’equipaggio della Scuderia Baldini, quasi allo scadere della prima mezz’ora si porta in seconda posizione la coppia Mann-Vilander con 1’49”081.

Ottimo crono per la M6 di Comandini-Zug-Spengler, secondi con 1’48”944. Passa davanti la Ferrari della Kessel Racing con Earle-Schirò-Perel grazie al crono di 1’48”690.

Si abbassa ancora il limite della sessione con la Ferrari di Rigon-Hudspeth-Schreiner con il tempo 1’48”645, poi migliorato in 1’48”360. Si chiude così la seconda sessione di prove libere del Campionato Italiano gran Turismo, la terza e ultima prenderà il via alle 08.30 di domani mattina.