GT Italiano, Monza, Libere 2: Di Amato e Vezzoni in vetta

Subito in pista la BMW M6 (BMW Team Italia by Ceccato Motors) seguita dalla R8 (Audi Sport Italia) e da tutto il resto del gruppo per questa seconda sessione di libere. Sessanta minuti importanti, questo weekend in modo particolare bisogna fare bene, ci sono i titoli in palio.

La situazione, almeno nei primi minuti sembra la fotocopia della prima sessione, Roda-Fuoco-Rovera si attestano in vetta con 1’47”834 davanti alla Mercedes AMG GT3 di Moiseev-Spinelli (AKM Motorsport by Antonelli) a quasi cinque decimi, terza la Ferrari di Di Amato-Vezzoni (RS Racing) e la R8 di Drudi-Agostini-Mancinelli in quarta.

In pista anche Francesca Linossi che non ha girato nella sessione della mattina, lasciando il posto a Lorandi e Zampieri. In GT4 spiccano Marchi-Di Giusto-De Amicis con la Cayman by Ebimotors davanti alla BMW M4 di Guerra-Neri e la Mercedes di Magnoni-Formenti.

Di Amato-Vezzoni salgono in testa con 1’47”582, limando tre decimi dal tempo di Roda-Rovera-Fuoco, davanti a Drudi-Agostini-Mancinelli e la Huracan di Galbiati-Venturini-Altoè (Imperiale Racing). In difficoltà la 488 di Hudspeth-Michelotto-Greco (Easy Race), ultima tra le GT3, magari per un lavoro differente, più improntato al passo gara, visto che devono gestire i dodici punti di vantaggio.

Sosta lunga ai box per Neri e la sua M4, con i meccanici che “provavano” eventuali giochi sull’anteriore sinistra e riparte. Ottimo il tempo di Daniele Di Amato che nel suo giro veloce ha siglato il record nei primi tre settori, lasciando l’ultimo a Drudi-Mancinelli-Agostini.

Situazione cristallizzata fino alla fine, con Di Amato-Vezzoni in testa davanti all’equipaggio di Audi Sport Italia e la Ferrari di AF Corse con Roda-Rovera-Fuoco, quarta la Huracan di Galbiati-Venturini-Altoè.

Da verificare la Ferrari di Easy Race. Invariate anche le posizioni in GT4 con Marchi-Di Giusto-De Amicis in testa, seguiti da Guerra-Neri con la M4 e Magnoni con la Mercedes (Nova Race).

Da fare attenzione ai track limits, sono stati tolti diversi giri a Roda-Rovera-Fuoco in uscita dalla Parabolica. Si conclude la seconda sessione di libere, adesso tutti i dati sono da analizzare in vista della terza e ultima sessione che si consumerà nella giornata di domani a partire dalle 08.30.