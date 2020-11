GT Italiano: Monza da dimenticare per Francesca Linossi

Purtroppo per la driver bresciana è arrivato il ritiro nel corso dell’ottavo passaggio, durante il suo stint.

Dopo aver lavorato nelle libere e una buona partenza dalla quarta fila, Francesca ha commesso un errore, mentre era in bagarre con un avversario alla staccata della Roggia.

Purtroppo, frenando sullo sporco, non c’era altra via di uscita e la portacolori della AKM Antonelli Motorsport è arrivata lunga colpendo la Porsche dell’incolpevole Calamia.

Il weekend era iniziato bene, nonostante i pochi giri effettuati con la Mercedes e insieme ai suoi compagni di squadra, Alessio Lorandi e Daniel Zampieri, il lavoro di sviluppo dell’assetto è andato avanti.

Buona la qualifica, il passo gara e lo spunto di Francesca allo scattare del verde, ma sfortunatamente l’errore è messo nel conto.

"Monza è stata la gara di casa ed è finita dopo pochi giri - spiega la Linossi - Il lavoro portato avanti era buono e il risultato delle qualifiche è stato soddisfacente. Nelle libere ho girato poco, Alessio Lorandi doveva prendere confidenza con la macchina".

"Le impressioni per la gara erano positive, sono partita bene e potevo sicuramente recuperare, la macchina era veloce. Peccato per l’errore, sono dispiaciuta per i miei compagni e il Team".