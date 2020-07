GT Italiano: Matteo Greco con Hudspeth e Michelotto sulla Ferrari

Sarà Matteo Greco il terzo pilota della Ferrari 488 GT3 Evo che l’Easy Race si appresta a schierare nell’imminente serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo.

Il 21enne pilota piemontese doveva prendere parte alla classe GT Cup della serie Sprint, al via da Misano il 2 e 3 agosto prossimi, ma dopo il positivo test della scorsa settimana sul tracciato toscano i vertici della squadra veneta lo hanno voluto nella serie Endurance sin da questo week end al Mugello al volante della ben più potente vettura di classe GT3 assieme a Mattia Michelotto e al singaporeano Sean Hudspeth.

Per Greco, campione italiano under 25 TCR Italy 2019 e secondo assoluto nelle ultime due stagioni, si tratta certamente di un’occasione unica per mettere in evidenza ancora una volta le sue notevoli doti di guida in un palcoscenico prestigioso come quello del GT italiano.

“Sono davvero elettrizzato e grato a EasyRace per questa prima gara della stagione e per la possibilità di farlo con una vettura GT3 - ha dichiarato Greco - Durante i test ho avuto sensazioni davvero molto positive, la vettura è molto reattiva e mi ha restituito un buon feeling, quindi non vedo l’ora di poter tornare in pista ringraziando chi ha lavorato per questo debutto, in particolare Ferdinando Geri, per questa splendida opportunità".

"Non potrebbe esserci scenario più adatto per questo debutto. Al Mugello, infatti, ho svolto nel 2016 il primo test nel mondo del motorsport ed è una pista che mi piace molto: completa, veloce, tecnica. Darò il massimo per ringraziare concretamente della fiducia che mi è stata accordata.”