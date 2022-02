GT Italiano | Marco Butti secondo pilota di Audi Sport Italia

Audi Sport Italia ha annunciato il pilota che affiancherà Simone Patrinicola nella serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo.

E’ Marco Butti, comasco con esperienze maturate nel TCR a bordo della Volkswagen Golf GTI DSG di Elite Motorsport e della Hyundai del Team Next Motorsport.

Figlio d’arte, dato che il papà Fabio è rallista da sempre oltre che pilota e proprietario della Butti Motorsport.

Il lombardo lo scorso anno è arrivato secondo nel TCR DSG Europe, terzo in Classe DSG del TCR Italy e nella medesima posizione della 1° Divisione in Coppa Italia Turismo del Gruppo Peroni Race.

Il 2021 lo ha chiuso vincendo all’esordio lo Special Rally Monza by Vedovati.

Per lui questo è un vero e proprio debutto a bordo di una Gran Turismo e come detto per Patrinicola, avrà la responsabilità di avere il #1 sulle portiere.

#14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Daniel Mancinelli, Vito Postiglione, Filip Salaquarda Photo by: Giovanni Nappi

Butti sicuramente è un giovane di talento, tra l’altro non ancora maggiorenne, ma ha già dimostrato di sapersi adattare velocemente ad ogni tipo di vettura.

Questa giovane line-up dovrà dimostrare di reggere la pressione del debutto in un campionato molto combattuto come quello italiano.

I numeri ci sono, quindi attendiamo la prima gara della stagione a Monza, circuito di casa del giovane Butti.

Marco Butti, Elite Motorsport Photo by: Elite Motorsport