GT Italiano: LP Racing con la Lamborghini di Marcucci-Cazzaniga

A pochi giorni dall’inizio della stagione, LP Racing conferma la propria presenza nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2020 che scatterà dal 31 luglio al 2 agosto sul Misano World Circuit.

Dopo la positiva stagione 2019 che ha sancito l’esordio nelle competizioni GT3 per il team di Luca Pirri, coronata con la conquista del titolo AM proprio nella serie Sprint, LP Racing tornerà a schierare nella massima serie tricolore per vetture Gran Turismo la stupenda Lamborghini Huracàn GT3 in livrea bianco-nero-rossa.

Per questa importante sfida la Huracàn sarà affidata ad una nuova ed interessante line-up composta da Lorenzo Marcucci e Riccardo Cazzaniga che competeranno in classe Pro-Am.

Lorenzo Marcucci è già stato pilota per LP Racing nella stagione del Peroni Endurance Champions Cup 2017 con la Wolf GB08. Celebre il suo debutto al Mugello, concluso con un bellissimo podio. Nei mesi appena trascorsi ha difeso nuovamente i colori LP Racing nella stagione di e-racing organizzata da E Gaming SRO dove ha ottenuto il terzo posto in campionato con 1 pole, 1 vittoria e tre piazzamenti a podio risultando il miglior pilota del gruppo Audi. Ingegnere meccanico, qualifica che avvalora il suo know-how in campo tecnico, è stato anche campione della Mitjet Italian Series 2017 in classe PRO ed ha vinto il Motorshow 2017 in categoria Nascar Whelen Euro Series.

Riccardo Cazzaniga, pilota LP Racing nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2019 in equipaggio con il fratello Daniele, ha iniziato la sua carriera con le vetture formula. Nel 2015 ha ottenuto 8 podi, 1 pole e 1 giro veloce nella combattuta V de V Challenge Monoplace, ma ha militato anche nella Formula Renault 2.0 Alps e nell’Euroformula Open. Nel 2017 è passato alle vetture Gran Turismo con un grande secondo posto al debutto nel Campionato Italiano Gran Turismo Super GT Cup. Nel 2018 ha disputato la Porsche Carrera Cup Italia: memorabile la vittoria dalla pole a Vallelunga nell’ultima uscita stagionale.

I piloti hanno potuto affrontare un test a Misano che si è rivelato molto utile sia per riprendere confidenza con il V10 aspirato da 5.2 litri e oltre 600 cavalli della Lamborghini Huracàn GT3, sia per iniziare a conoscersi come equipaggio. Le sensazioni sono state decisamente positive così come i dati che LP Racing ha raccolto in vista del debutto stagionale.

Lorenzo Marcucci: “Sono molto contento di entrare a far parte di LP Racing, che con orgoglio ho rappresentato in e-sport, per un Campionato così prestigioso come il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Puntiamo ad essere competitivi e a lottare fin dal primo round per un risultato di prestigio. I test di Misano hanno restituito risultati molto promettenti e l’obiettivo sarà quello di replicare questa performance nella prima gara di Misano. Sono felice di condividere l’abitacolo con un pilota veloce come Riccardo, saremo un equipaggio molto ben bilanciato e sono sicuro che ci sproneremo a vicenda laddove sarà necessario per imparare uno dall’altro e ottenere risultati di livello”.

Riccardo Cazzaniga: “La giornata di test è stata molto molto positiva, abbiamo fatto degli importanti step di affinamento del set-up che ci hanno orientato nella direzione giusta. Il merito è anche del team che ha lavorato sullo sviluppo durante l’inverno, ma ha contribuito anche il test di Vallelunga dello scorso giugno. Siamo arrivati ad un ottimo livello, i progressi sono evidenti e con la gomma nuova abbiamo potuto effettuare una simulazione di gara che ha confermato le sensazioni. Sono contento di condividere l’abitacolo con Lorenzo, si è dimostrato fin da subito molto veloce, serio, professionale e con un approccio decisamente tecnico nonostante la poca esperienza su questa vettura. Sono sicuro che potremo cominciare subito a raccogliere qualche soddisfazione”.

Luca Pirri (LP Racing – Team Principal): “È una grande emozione pensare che manca così poco al ritorno in pista. Questo lungo stop ci ha tenuto lontano dai circuiti e poter ritornare a fare quello che amiamo è senza dubbio qualcosa di molto speciale. Sono orgoglioso del nostro programma 2020 e soprattutto di avere con noi due ragazzi così motivati come Lorenzo e Riccardo. I test di Misano hanno confermato il loro grande valore e talento, hanno subito trovato la giusta sintonia e non dubito che daranno il massimo in pista fin dalla prima gara. La prima stagione con la GT3 si è conclusa con un ottimo risultato, l’obiettivo di quest’anno è continuare la nostra progressione migliorandoci laddove sappiamo di poterlo fare. Siamo molto motivati, abbiamo voglia di metterci nuovamente in gioco e il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint sarà il palcoscenico perfetto per questa nuova sfida”.