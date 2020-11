GT Italiano: Jesse Krohn al fianco di Comandini-Zug a Monza

Tra le novità, in vista dell’ultimo appuntamento del GT Italiano Endurance a Monza, c’è l’ingresso del pilota ufficiale di BMW Motorsport, Jesse Krohn, che andrà ad affiancare il romano Stefano Comandini e il tedesco Marius Zug.

Il finlandese attualmente è impegnato con la BMW M8 #24 del BMW Team RLL nel Campionato IMSA ed è il compagno di squadra di Bruno Spengler, che però è sulla #25.

Un momento importante per il BMW Team Italia che punta al titolo Endurance 2020, attualmente la M6 è in testa al campionato con 34 punti e un vantaggio di sole due lunghezze sull’equipaggio dell’Imperiale Racing Venturini-Galbiati ai quali si affiancherà il romano Alex Frassineti.

Fuoco-Rovera-Roda (AF Corse) sono sempre in partita, a cinque punti di distacco dalla leadership e come ci hanno abituato, daranno battaglia.

Sarà in pista anche la driver bresciana Francesca Linossi, affiancata da Zampieri e Lorandi a bordo della Mercedes AMG GT3 EVO (AKM by Antonelli).

Non sarà un weekend facile, vista l’importanza dell’evento e siamo in attesa di ulteriori comunicazioni per le regole del nuovo DCPM.