GT Italiano: Guidetti sulla Honda di Nova Race nel 2021

Nova Race è felice di annunciare che Jacopo Guidetti, membro del programma JAS Motorsport Development Driver, è il primo pilota confermato per lo schieramento di piloti della squadra varesina nel Campionato Italiano GT 2021.

Il diciottenne pilota italiano ha preso parte al TCR Italy quest’anno, terminando la stagione con all’attivo una pole position e un podio nella finale di Imola. Adesso entra nella squadra del pilota ed imprenditore Luca Magnoni come titolare di uno dei sedili delle due Honda NSX GT3 Evo che Nova Race schiererà la prossima stagione.

Il vincitore della Coppa Italia Turismo 2019 dividerà il volante di una delle vetture costruite ad Arluno (Milano) da JAS già vincitrici di 15 importanti titoli internazionali nel corso dei due ultimi anni con un compagno ancora da decidere. Chi sarà al volante dell’altra Honda NSX GT3 Evo sarà annunciato in un successive momento.

Nova Race, fondata nel 2010 e con sede a Jerago con Orago, è nel novero dei favoriti per aggiudicarsi il titolo GT4 Sprint ProAm a Vallelunga questo fine settimana con Luca Segù e Francesco De Luca e allungare l’albo d’oro ricco di titoli nazionali e di vittorie nelle competizioni internazionali 24H Series. L’ultimo titolo è quello di Luca Magnoni, laureatosi campione italiano GT4 Am Endurance nella precedente trasferta a Vallelunga.

La scorsa settimana la squadra varesina ha confermato che il programma 2021 nella serie tricolore sarà a tempo pieno, dando vita a un ritorno nella massima categoria del Gran Turismo dopo alcune stagioni di grande successo nella GT4, una classe dove Nova Race resterà presente anche in futuro. Guidetti è il primo pilota annunciato per la nuova campagna; Nova Race col coinvolgimento nel JAS Motorsport Driver Development Programme rafforza i legami con la struttura Milanese e sarà in grado di assicurare ulteriori opportunità ad altre giovani speranze nel corso del 2021.

Jacopo Guidetti, pilota GT3 Nova Race 2021: “Da quando sono entrato nello JAS Motorsport Driver Development Programme all’inizio dell’anno, il mio obiettivo era salire in GT3 con la NSX GT3 Evo e le competenze che sto sviluppando da quando ne faccio parte sono servite moltissimo a migliorarmi come pilota e a prepararmi per questa opportunità. Sono emozionato per avere la chance di correre con Nova Race nel 2021. Sono un team forte ed esparto che ha avuto successo in Italia e in Europa per un decennio, perciò sono sicuro che mi offriranno tutto quell che è necessario per passare positivamente dalle gare TCR a quelle GT3”.

Nicola Sinigaglia, general manager Nova Race: “Nova Race si è dimostrata un team ideale per i gentlemen driver. Ora riteniamo di poter essere una squadra altrettanto valida nel supportare piloti giovani e promettenti ad affermarsi al vertice del GT3. Non sarà certo un male per loro che una delle colonne della nostra struttura sia il lavoro di coach di Christian Pescatori. L’ex-pilota bresciano ha aiutato moltissimo quest’anno la corsa al titolo GT4 ProAm Sprint 2020 della nostra coppia di giovani Segù/De Luca, e speriamo che lo stesso possa avvenire coi giovani dell’anno prossimo”.

Alessandro Mariani, CEO JAS Motorsport: “Lo scopo primario del JAS Motorsport Driver Development Programme è di gettare le fondamenta per quei giovani piloti che vogliano raggiungere il massimo livello nelle competizioni a route coperte; fornire ai piloti una educazione completa che migliori a 360° le loro capacità in pista e fuori. Una parte fondamentale è il training sul campo, all’interno di un valido customer team, e non avremmo potuto augurarci di meglio nel trovare un partner più adatto di Nova Race per il passaggio di categoria di Jacopo in GT3. Il team ha avuto successo sia in GT3 sia in GT4 e, coi legami tra JAS Motorsport e Nova Race rafforzati attraverso la partecipazione al Driver Development Programme, ora tutte le caselle sono al loro posto per aiutare questo giovane dale eccellenti qualità a progredire verso il prossimo livello”.