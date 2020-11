GT Italiano: Greco Campione-bis a Monza con la Ferrari!

Nel weekend di Monza si è concretizzato il secondo titolo stagionale nel GT Italiano per Matteo Greco.

Dopo quello in GT Cup Sprint con la Ferrari 488 Challenge EVO, e Riccardo Chiesa come compagno, è arrivato quello nel GT Endurance in classe PRO-AM con la Ferrari 488 GT3 EVO, insieme ai compagni Sean Hudspeth e Mattia Michelotto, ed entrambe le vetture gestite dal Team Easy Race.

Un “bottino” importante, considerato che Matteo era al debutto sulle vetture GT, dopo alcune stagioni a bordo delle turismo. La stagione è stata importante e soprattutto caratterizzata dall’alto livello dei protagonisti, Greco grazie al supporto del Team e dei compagni si è adattato in breve tempo, dimostrando tutte le sue doti velocistiche.

Il ruolino di marcia nell’endurance parla chiaro, due vittorie stagionali, quella di Imola è stata veramente una dimostrazione di forza, mentre quella di Monza ha messo in chiaro la maturità e la concretezza dell’equipaggio.

Adesso l’attenzione si sposta verso l’ultimo appuntamento della serie Sprint, teatro dell’evento il Piero Taruffi di Vallelunga.

"Sono felicissimo, al primo anno di GT sono riuscito a centrare due titoli - esulta Greco - Non è stato facile, ad inizio stagione avevo poco chilometri sulle spalle, al Mugello avevo solo uno stint di esperienza".

"Giro dopo giro mi sono adattato velocemente e già a Imola eravamo veramente a posto, ed è stata una grande soddisfazione. A Vallelunga onoreremo il Campionato e speriamo di ripeterci, nonostante il titolo in tasca".