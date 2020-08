Le novità sul Campionato Italiano Gran Turismo non si fermano mai.

È notizia di questa mattina che nelle file del team Imperiale Racing arriva il pilota romano Alex Frassineti, che dopo una stagione Carrera Cup Italia rientra nella serie tricolore dedicata alle vetture GT.

Alex andrà ad affiancare Kikko Galbiati e Giovanni Venturini reduci da una splendida gara che si era conclusa con una vittoria a Misano.

Dopo la bandiera a scacchi, però, Galbiati è stato penalizzato per un contatto con Roda per un sorpasso troppo maschio, che sicuramente ci poteva stare visto l’errore del ferrarista che aveva lasciato il varco al rivale della Lamborghini.

Frassineti ritorna nel GT Italiano, che tra l’altro ha vinto nel 2017 a bordo della Lamborghini Huracan GT3 del Team Ombra Racing.

Il pilota romano conosce già la vettura e andrà a completare un trittico che sicuramente potrà dire la sua e avranno insieme la possibilità di sfruttare le handicap time da parte dell’equipaggio.

“Imola è una pista stupenda e sarà sicuramente una sfida molto tirata. Abbiamo girato qui poche settimane fa in occasione del GT World Challenge Europe, esperienza positiva che ci ha consentito di raccogliere qualche dato importante per la messa a punto, quindi siamo fiduciosi di poterci confermare protagonisti anche in questo secondo round della serie Endurance - ha dichiarato il team manager Luca Del Grosso - Con quattro gare in calendario il margine di errore è minimo, quindi l’obiettivo sarà quello di concretizzare una prestazione di livello sotto ogni punto di vista: prestazione, strategia e passo gara. Un personale bentornato ad Alex che sono sicuro troverà subito l’intesa vincente con Kikko e Giovanni”.