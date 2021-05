Il tracciato brianzolo di Monza ha ospitato il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo. Un weekend contraddistinto dal meteo che ha influenzato moltissimo su qualifiche e Gara 1.

Nonostante questo le qualifiche di Francesca Linossi e Daniel Vebster sono andate discretamente, la macchina è stata veloce e i risultati di entrambi i piloti sono stati soddisfacenti.

Al sabato la gara è stata sospesa dopo quattro giri, la quantità di pioggia in pista ha reso impraticabile il tracciato. La frazione è ripartita la domenica mattina alle 9;10 sulla distanza di trentasei minuti più un giro. Sotto la bandiera a scacchi è arrivato al quarto posto di classe, vicino al podio. La classifica di gara 1 è stata stilata sulla combinazione delle due frazioni.

Gara 2 con condizioni meteo “normali” e proprio qui è arrivata la prima vittoria stagionale che ha permesso a Francesca e al compagno di squadra, di fare bottino pieno di punti. Entrambi ripartono da Monza con 27 punti totali e tre di vantaggio sulla seconda posizione.

"Weekend più che positivo, nella mia qualifica ho messo le rain e alla fine non hanno pagato, del resto era una situazione molto critica. Monza per la nostra macchina ha rappresentato un momento critico a causa dei consumi, poi un problema tecnico al dashboard ci ha fatto stare sulle spine perché non avevamo dati", ha commentato la Linossi.

"La Safety ci ha dato una mano e alla fine ripartire da Monza in testa al Campionato è molto positivo. Grazie al Team Easy Race e al mio compagno per questo risultato".

Il prossimo appuntamento della serie Sprint, sarà al marco Simoncelli di Misano Adriatico nel weekend del 6 Giugno.

