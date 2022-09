GT Italiano | Fisichella e Barrichello in pole a Vallelunga

Q1

Alla bandiera verde Fisichella si butta immediatamente in pista, iniziando subito a forzare, a seguire Beretta sulla Huracan di VSR. Primo crono per Fisico in 1’32”512 con Moulin secondo, Basz terzo e Rappange quarto. Guzman sale secondo con 1’32”865, mentre nella Cup, Pavlovic sempre veloce e ottavo assoluto, secondo Privitello e terzo Testa con un ottimo Risitano in quarta posizione.

Beretta vola con la Huracan in 1’31”898, mentre ancora parziali da record per Fisichella che perde qualcosa nel settore finale. Bene Moncini con la NSX di Nova Race, stacca il quarto tempo in 1’32”698 davanti a Basz e Moulin.

Testa a testa tra Fisichella e Beretta, il romano vola in 1’31”839 e va davanti con Beretta secondo. Ottimo Moncini che sale terzo con 1’32”250, Brivido per Rodio in uscita dal Curvone, fortunatamente senza conseguenze.

Q2

Kikko Galbiati pronto per la qualifica, semaforo verde Santanocita è il primo ad uscire e pronto anche Barrichello per la sua prima qualifica nel Gt Italiano. Red Flag causa Luciano Privitelio contro le barriere in staccata al semaforo.

Al restart, Barrichello si lancia per il suo giro e segna 1’33”219, Galbiati va in testa con 1’32”647 e l’ottima Francesca Linossi seconda con 1’32”955. Postiglione veloce come sempre va in testa alla Cup con Locanto e baratto in seconda e terza piazza. Brivido per Baratto che tocca di lato le barriere del Semaforo ma riesce a ripartire, mentre Galbiati affonda sul pedale del gas e abbassa il limite a 1’31”673 davanti alla NSX di Guidetti. Nemoto spinge la sua Huracan per migliorare la sua ottava posizione.

Bene Barrichello che si porta dietro a Guidetti con 1’32”294. Hamaguchi in testa alla Cup con la Huracan di FFF Racing, secondo Baratto e terzo Postiglione. Testacoda di Barrichello ai Cimini e si insabbia.

Q3

Barrichello viene rimesso in pista e porta la vettura ai box per un controllo e consegnarla a Fisichella per la terza qualifica. È di Magnoni il primo crono con 1’32”130, seguito da Del Monte e Bontempelli a seguire. Veloce lo svedese Nilsson che vola con la M4 GT3 e si porta davanti, seguito da Scholze. Testa in vetta alla Cup seguito da Risitano e Mazzola.

Fisichella si porta davanti con 1’32”049. Roe in uscita dai Cimini va in testacoda e colpisce la Huracan di Risitano. Pijl va in testa, Fisichella martella la 488 e si riporta davanti con 1’31”425. Il “solito” Pavlovic in testa alla Cup con Testa e Mazzola a seguire. Bandiera rossa a tre minuti dalla fine, Risitano riesce a rientrare con la vettura danneggiata.

Nella combinata Fisichella-Barrichello partono dalla Pole Position, accanto a loro la Mercedes di Antonelli Motorsport con Scholze-Galbiati, terza e quarta posizione per Liberati-Beretta-Nemoto e Cabezas-Moncini-Guidetti.

Tra le Cup Testa-Hamaguchi davanti a Mazzola-postiglione-Coluccio e terza per Bontempelli-la Mazza. Sicuramente domani sarà una gara tosta, da capire intanto quali saranno le condizioni meteo, Fisichella e Barrichello daranno battagli a e del filo da torcere agli avversari.