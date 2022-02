GT Italiano | Ebimotors presente con le sue Porsche

Manca ancora un po’ di tempo prima del semaforo verde del Campionato Italiano Gran Turismo, ma intanto inizia ad esserci del fermento nei vari team per chiudere i contratti e capire quali potrebbero essere le line-up.

Fra questi, ha già confermato la sua partecipazione alla stagione 2022 è Ebimotors, la squadra di Enrico Borghi che quest’anno sarà impegnata su ben cinque fronti.

Andiamo però con ordine: intanto c’è la partecipazione alla serie tricolore GT in Classe GT Cup con le Porsche che fino allo scorso anno hanno partecipato al monomarca della Casa di Stoccarda.

Poi ci sarà la partecipazione a tutta la stagione della 24H Series organizzata da Creventic, e ovviamente non manca la presenza nel Porsche Carrera Cup Italia, alle quali si aggiungeranno alcune gare del Porsche Swiss.

Per chiudere, vedremo anche Ebimotors in azione nella serie dedicata ai piloti clienti che vanno in pista con le vetture stradali.

La compagine di Borghi ha fatto la storia della serie tricolore con gli indimenticabili titoli di Simone Riccitelli e Vito Postiglione, oltre ad una presenza fissa che denota la grande professionalità della squadra.

Auto di Gianluca Giorgi, Ebimotors e Luigi Peroni, Ebimotors Photo by: Ufficio Stampa