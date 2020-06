GT Italiano: Dinamic affida la sua Porsche a De Giacomi-Cassarà

Oltre alle due Porsche 911 GT3 R dell’Ebimotors, ce ne sarà una terza nell’imminente 18a edizione del Campionato Italiano Gran Turismo che il Dinamic Motorsport si appresta a schierare nella serie Sprint.

Si alterneranno al volante della coupè della casa di Stoccarda con i colori della compagine reggiana Alex De Giacomi e Marco Cassarà, entrambi con un passato vincente nella Carrera Cup Italia.

Per Cassarà, campione in carica della Michelin Cup-Carrera Cup Italia, si tratta di un ritorno nella serie tricolore che lo aveva visto tra i protagonisti nella stagione 2017.

“Avevo bisogno di nuovi stimoli ed ho colto al volo questa opportunità – ha dichiarato il pilota romano - I duelli che ci hanno visti protagonisti negli ultimi anni stanno a testimoniare che abbiamo un passo gara simile, un fattore molto importante in questa categoria”.

Per De Giacomi, anche lui vincitore della Michelin Cup nella Carrera Cup Italia 2016 e 2017, si tratta della prima volta nel GT italiano.

“In passato non ho mai preso in considerazione l’idea di gareggiare dividendo la vettura – ha commentato il pilota bresciano - Ma quando ho saputo che c’era la possibilità di correre con Marco non ho avuto dubbi. Credo che assieme formiamo una coppia molto equilibrata, la base ideale per avere una stagione soddisfacente”.

Per i portacolori del Dinamic Motorsport il debutto in campionato avverrà nel week end 1-2 agosto al Misano World Circuit, primo appuntamento della serie Sprint, a cui seguiranno le tappe del Mugello (3-4 ottobre), Monza (17-18 ottobre) e Vallelunga (5-6 dicembre).