CIGT | Ceccato Racing Team raddoppia: due BMW M4 GT3 nel 2023

Ci sarà una seconda BMW M4 GT3 al via della prossima edizione del Campionato Italiano Gran Turismo che scatterà dal Misano World Circuit il prossimo 7 maggio.

Il Ceccato Racing Team, infatti, sin dalla prima gara della stagione 2023 in programma il prossimo 7 maggio al Misano World Circuit, affiancherà alla BMW M4 GT3 protagonista quest’anno in entrambe le serie Sprint ed Endurance, un secondo esemplare già ordinato presso BMW Motorsport.

Dopo la positiva esperienza del campionato appena concluso, che ha visto l’equipaggio Glock-Klingmann vice campione italiano della serie Sprint e l’equipaggio Comandini-Fascicolo-Nilsson al terzo posto della GT 3 PRO-AM Endurance, il team veneto ha deciso di lanciare una nuova sfida agli avversari che si preannuncia di grande interesse.

Per l’individuazione del secondo equipaggio, sono già in corso contatti e nei prossimi mesi saranno programmati diversi test in pista.

#50 BMW Team Italia-Ceccato Motors Racing, BMW M4 GT3: Timo Glock, Jens Klingmann Photo by: ACI Sport