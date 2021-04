GT Italiano: Ceccato Racing sceglie Neri-Fascicolo per la BMW M4

La BMW M4 GT4, seconda vettura schierata dal Ceccato Racing nel Campionato Italiano Gran Turismo 2021, è stata provata al circuito di Misano Adriatico da diversi piloti, alcuni dei quali giovanissimi.

Il team padovano conferma così la sua vocazione a individuare i talenti più interessanti. Nella due giorni di test pre-campionato si sono messi in evidenza, con la coupé bavarese, lo svedese Alfred Nilsson e l’italiano Simone Riccitelli, entrambi diciannovenni.

È stato intanto definito l’equipaggio che affronterà la serie Sprint con la BMW M4 GT4: sarà formato da Nicola Neri, alla sua seconda stagione con il Ceccato Racing, e da Giuseppe Fascicolo, che ritorna così alla guida della vettura tedesca.

Per quanto riguarda il Campionato Gran Turismo serie Endurance, la terna di piloti verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Roberto Ravaglia, team manager Ceccato Racing: "Dopo una brillante stagione 2020 nel Campionato italiano GT Sprint, in cui abbiamo conquistato il titolo della classe GT4 Pro-Am, siamo pronti a tornare in pista con un equipaggio fortemente motivato e una vettura sicuramente in grado di puntare ad un altro campionato".

"La due giorni di test a Misano Adriatico ci ha permesso di assettare al meglio la BMW M4 ma, soprattutto, di provare alcuni possibili candidati per l‘equipaggio che schiereremo nella competizioni della serie Endurance".

