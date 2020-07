GT Italiano: c'è anche Paolo Meloni con la BMW GT4

Dopo avere annunciato la sua partecipazione ai primi due round della GT4 European Series di Imola e Misano, dove si alternerà al volante della BMW M4 del W&D Racing Team con Stefano Valli, Paolo Meloni raddoppia il proprio impegno e ufficializza l’ingresso nel Campionato Italiano Gran Turismo.

Il sammarinese prenderà parte a tutti e quattro gli appuntamenti della serie Sprint in equipaggio singolo, sempre con la vettura bavarese in configurazione GT4 (la stessa da lui impiegata nel campionato continentale).

Per Meloni si tratterà di un ritorno in una serie nazionale dopo quattro anni che lo hanno visto al via del GT4 europeo in coppia con Massimiliano Tresoldi. Prima di allora Meloni aveva conquistato nel 2010 e 2014 il titolo assoluto del Campionato Italiano Turismo Endurance e nel 2015 quello della Prima Divisione, ancora con una BMW.

Classe 1971, Meloni vanta anche un importante trascorso in monoposto, in cui ha militato prima di transitare definitivamente alle ruote coperte.

Il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint prenderà il via da Misano il 2 agosto. Lo stesso tracciato ospiterà una settimana più tardi il secondo appuntamento della GT4 europea, che sarà inaugurata invece l’ultimo weekend di luglio a Imola. Per Meloni quello che si prospetta è pertanto un vero e proprio tour de force, prima degli altri round tricolori in calendario il 4 ottobre al Mugello, il 18 dello stesso mese a Monza e il 6 dicembre a Vallelunga.