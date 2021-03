GT Italiano: Audi raddoppia con due R8 GT3 Pro nel 2021

La pista romana di Vallelunga ha ospitato in settimana tre giornate di test, sessioni riservate esclusivamente ad Audi Sport Customer Racing.

Infatti in pista al Piero Taruffi c'era anche l'ultima evoluzione della RS 3 LMS TCR, oltre che le versioni GT2, GT3 e GT4 delle R8 LMS.

Per quanto riguarda Audi Sport Italia, i piloti presenti erano Mattia Drudi e Riccardo Agostini che ad oggi non sono in lista per la partecipazione al Campionato.

L’ufficialità dei concorrenti dei Quattro Anelli che parteciperanno alla serie tricolore sarà svelata più avanti.

Di certo sappiamo che le vetture saranno due ed entrambe dovrebbero partecipare nella categoria PRO, sia nella serie Sprint che nell’Endurance.

E' un gradito ritorno, infatti, perché l'ultima volta che avevamo visto due R8 LMS era stata nel 2017, con Audi Sport Italia che aveva schierato Rangoni-Magnoni e Apache Jr-Di Benedetto.

Sarà sicuramente una stagione al top e non vediamo l’ora del primo semaforo verde.

Mattia Drudi, Riccardo Agostini, Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo 1 / 4 Foto di: Audi Sport Mattia Drudi, Riccardo Agostini, Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo 2 / 4 Foto di: Audi Sport Mattia Drudi, Riccardo Agostini, Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo 3 / 4 Foto di: Audi Sport Mattia Drudi, Riccardo Agostini, Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo 4 / 4 Foto di: Audi Sport