GT Italiano: assalto ai titoli per Audi con Mancinelli e Agostini

La notizia di questi giorni ha confermato, tramite comunicato stampa, la presenza di Audi Sport Italia in entrambe le serie del campionato Italiano Gran Turismo che partirà con la prima gara endurance dall’autodromo del Mugello nel weekend del 19 Luglio.

Il primo pilota confermato è un volto conosciuto nel Motorsport, si tratta del pilota marchigiano Daniel Mancinelli.

Fautore di questo abbinamento è Ferdinando Geri, che da pilota è diventato il nuovo Team Principal e grande estimatore di Daniel con il quale ha condiviso sedile e gare.

Proprio per questa stima ha voluto alla corte della squadra dei quattro anelli il pilota marchigiano che ha preso contatto con la R8 LMS sul tracciato di casa, il Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

“Sono molto contento di far parte di Audi Sport Italia, un team consolidato, molto professionale e di riferimento per quanto riguarda i campionati italiani. Il test è andato molto bene, mi sono trovato a mio agio sia con la macchina che con il team".

"Ho ritrovato Massimo Del Prete con cui ho lavorato ai tempi del F3 Italia, la macchina trasmette un bel feeling, molto reattiva e me la sono sentita addosso. Abbiamo provato regolazioni e soprattutto ho cercato tutto il feedback possibile, soprattutto con i nuovi comandi. Ringrazio Emilio, Roberta e Ferdinando per la fiducia che hanno riposto in me”.

Queste le parole di Daniel Mancinelli che aggiunge: “Ho diviso la macchina con il mio nuovo compagno che conosco da tempo e stimo ma che non conoscevo di persona. Un pilota molto veloce e ci sono ottimi presupposti per la stagione”.

Il secondo pilota che affiancherà Daniel, sarà Riccardo Agostini che abbiamo apprezzato in questi anni a bordo delle vetture Gran Turismo.

Il pilota padovano, campione in carica 2019 nella serie Sprint con Alessio Rovera, nonostante la giovane età, porta in dote un notevole bagaglio di esperienza e sarà presente in tutte e otto le gare. Il terzo pilota che affiancherà lui e Daniel nell’endurance è ancora da definire, ma dovrebbe arrivare direttamente da Ingolstadt.

“Sono davvero contento di aver trovato un sedile e soprattutto di essere arrivato in casa Audi Sport Italia. Il nostro sarà un equipaggio di riferimento in entrambe le serie, essere affiancato a un pilota di prestigio come Daniel è fantastico. Quest’anno lavoreremo per portare a casa entrambi i titoli, lo scorso anno ho vinto lo Sprint e mi piacerebbe portare a casa l’alloro dell’Endurance".

"Del resto vincere non è facile ma ce la metteremo tutta. Il test è andato bene, un primo impatto con macchina e squadra, abbiamo definito la posizione, il 7 Luglio saremo al Mugello per un test più approfondito, anche in previsione della prima gara Endurance della stagione”.

Due piloti, animati da tanta competizione che inseriti in un contesto come Audi Sport Italia, possono fare molto bene e dare del filo da torcere. La concorrenza è avvertita.