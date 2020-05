GT Italiano: AB Corse Motorsport con una Maserati in GT4 Light

Nonostante la stagione agonistica sia ancora ferma per l’emergenza sanitaria Coronavirus, il Campionato Italiano Gran Turismo sta richiamando nuovi team. L’ultimo in ordine di tempo è l’AB Corse Motorsport di Ancona, che sta allestendo una Maserati Gran Turismo nella classe GT4 che sarà schierata nella serie Sprint.

Al volante ci sarà il 33enne anconetano Andrea Bruno D’Angelo, Team Principal della squadra marchigiana, con trascorsi nel Mini Challenge 2018, mentre è ancora da definire il secondo pilota.

“In questo difficile momento per il nostro paese e per le corse automobilistiche – ha dichiarato D’Angelo - voglio dare un bel segnale di ottimismo ufficializzando la partecipazione del mio team al GT tricolore, campionato che reputo tra i migliori in Europa. Lo faremo con una vettura italiana, la Maserati Gran Turismo, nella classe GT4 Light, anche questo è un preciso segnale di attenzione verso il nostro Paese che sta uscendo lentamente dal questa pandemia".

"Sto lavorando a questo progetto da diversi anni e approdare ora al GT Italiano, anche se in un momento difficile, rappresenta per me un bel traguardo. Del resto il blocco totale di ben due mesi presto sarà solo un brutto ricordo, Aci Sport sta lavorando per garantire il regolare svolgimento della stagione agonistica e, pertanto, sono sicuro che presto potremo a risentire il rombo dei potenti motori delle vetture Gran Turismo".

"Personalmente non vedo l’ora di scendere in pista già nei test pre campionato che potranno essere effettuati con tutte le precauzioni del caso. Noi ci saremo, stiamo solo attendendo in questi giorni l’OK delle competenti autorità.”

AB Corse è un nuovo team che si affaccia al GT tricolore, ma la compagine si occupa anche di altro, come spiega sempre D'Angelo.

“Certamente, la mia passione per l’auto è a 360 gradi nonostante io svolga l’attività medica, per questo ho voluto creare una struttura polivalente che oltre al racing, possa offrire agli appassionati un punto di ritrovo. La sede è ad Ancona e, oltre a preparare vetture da corsa, allestiamo vetture di serie, organizziamo corsi di guida sicura e sportiva, io sono drive coaching e un istruttore con licenza Aci Sport".

"Insomma, vorrei che la mia factory possa diventare un centro motoristico dove l’odore della benzina possa riaccendere quella passione che forse negli ultimi mesi si è un pò assopita. La mia struttura è composta da un direttore sportivo nella persona di Francesco Carini, un senior manager di rilievo quale l’ex pilota Henry Uncini, un capo tecnico Hassine Ghouila, due meccanici e Simone Melatini con cui condividiamo la preparazione della vettura."

Tornando al campionato GT, l'impegno sarà limitato alla serie Sprint per ora, ma con l'idea di crescere in futuro.

“Per il momento ci limitiamo a quella, ma i programmi sono ambiziosi e in futuro si vedrà. Ho già sondato diversi coequipier con cui condividere la stagione e presto ufficializzerò il nome del pilota che mi affiancherà. L’obiettivo è la vittoria nella classe GT4 Light, tuttavia puntiamo anche a qualche risultato di rilievo nell’assoluta GT4".

"Le potenzialità ci sono tutte, anche meccaniche, grazie alla vettura che utilizzerò, la Maserati Gran Turismo appunto, che non è semplice da guidare perché non ha ABS e traction control, ma proprio per questo è un mezzo in grado di trasmettere delle sensazioni uniche, da old school”.