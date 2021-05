GT Italiano: a Pergusa è Pole di BMW per la prima Endurance

La BMW della Ceccato Motors Racing ottiene la Pole Position per la prima gara del GT Italiano Endurance 2021, che a Pergusa ha vissuto un pomeriggio ricco d'azione fra le 12 vetture iscritte all'evento.

Q1

Grande lavoro dei meccanici di AF Corse che hanno ripristinato la 488 GT3 di Hudspeth dopo il contatto, durante libere 3.

Partita la Qualifica 1 con tutti i piloti pronti al semaforo verde per l’apertura della Pit Lane.

Primo crono per Fisichella 1’37”246, secondo Greco con 1’40”012, terza posizione per l’ottimo Demarchi con la 488 Challenge EVO, ma Salaquarda con la R8 balza in testa con 1’37”165.

Arriva Perel 1’35”430 davanti a Fisichella 1’35”591, a seguire Salaquarda, Greco, Ferrari e De Marchi. Veglia al primo crono si attesta quarto, ma il crono viene tolto per “tagli”.

Quarto Ferrari con la R8 in 1’38”855, Veglia si riprende la quarta posizione con 1’37”271.

Perel abbassa ancora il limite e lo porta a 1’35”318, seguito dall’ottimo Amici con la Huracan dell’Imperiale Racing in 1’35”579 a cui viene tolto il crono per “tagli”.

Subito dopo RED FLAG a 5’54” dalla bandiera a scacchi. Si riparte per gli ultimi minuti di Q1, al primo giro veloce Greco si piazza secondo dietro a Perel, undicesimo Comandini a cui viene tolto il tempo 1’35”741 per “tagli”.

Cressoni va in Pole provvisoria con 1’34”938. Sotto la bandiera a scacchi Cressoni conferma il miglior tempo davanti a Amici, Perel, Greco Fisichella, Salaquarda, Ferrari e Comandini che sigla un 1’36”321.

Nono Veglia davanti alla Schreiner, De Marchi (GT Cup) e Neri (GT4).

Q2

Primo crono per DOC Earle in 1’44”685, Perolini scava un 1’39”035 con Mann secondo.

Hudspeth sale la classifica e va in testa con 1’38”077, si accoda Agostini con la R8, a meno di quattro decimi di distacco.

Perolini non si ferma e abbassa il limite a 1’37”607, vola Simon Mann in vetta con 1’37”592.

Giro record per Filippi in 1’34”904, quasi un secondo di vantaggio su Agostini, mentre Middleton si piazza terzo con 1’36”417, poi si migliora e va in seconda posizione con 1’35”033.

Gai completa il primo crono ed è sesto. Agostini sale secondo con 1’34”971, Zug risale la classifica con 1’35”967.

Agostini fa volare la sua R8 in testa alla classifica con 1’34”624 davanti all’ottimo Middleton, terzo Filippi.

Magia di Zug che va in testa con 1’34”486, ma Middleton non ci sta e lo scavalca con 1’34”083.

La classifica sotto la bandiera a scacchi conferma il miglior tempo per Middleton davanti a Zug, Agostini, Filippi, Basz, Hudspeth, Perolini, Gai, Mann Barbolini, Earle e Fascicolo.

Q3

È Zampieri il primo pilota ad entrare in pista, proprio nel giorno del suo compleanno, seguito da Perel e Spengler.

Primo crono per Perel con 1’35”130, seguito da Zampieri a meno di mezzo secondo. Terzo Mattia Drudi con la R8, ma Postiglione lo scavalca con 1’36”586 con Cressoni quarto davanti Drudi.

Fuoco al primo crono sale secondo con 1’35”458, ma Cressoni va in testa con 1’34”678 mentre viene tolto 1’37”600 a Drudi per “tagli”.

Fuoco si scatena e ribadisce la prima posizione con 1’33”904 davanti a Perel, Cressoni, Spengler e Crestani.

Cressoni migliora in 1’33”879 e si riprende la vetta davanti a Fuoco e il canadese Spengler terzo. Testa a testa per la miglior prestazione con Fuoco che torna nuovamente in testa con 1’33”061, secondo Cressoni e terzo Perel.

Crestani si accoda ai compagni di marca, quarta posizione con 1’34”028. Ottimo crono di Spengler che si invola con la M6 in seconda posizione con 1’33”307.

Sotto la bandiera a scacchi Fuoco rimane leader davanti a Spengler, Cressoni, Perel, Crestani, Postiglione, Drudi, Zampieri, Di Folco, Negro, Risitano e Nilsson.

La griglia di partenza dopo la combinata vede la M6 di Comandini-Zug-Spengler in prima posizione davanti alla Ferrari di Crestani-Filippo-Greco.

Terza posizione per l’Audi di Drudi-Ferrari-Agostini e quarta per la Huracan dell’Imperiale Racing con Amici-Di Folco-Middleton.

A seguire Cressoni-Mann, Salaquarda-Basz-Postiglione, Gai-Zampieri-Fisichella, Schreiner-Hudspeth-Fuoco, Earle-Perel, Negro-Perolini-Veglia, De Marchi-Risitano-Barbolini e Neri-Fascicolo-Nilsson.

Domani la gara partirà alle ore 11;00. Tre ore di fuoco, sono previste temperature alte, a fare da ago della bilancia anche i “tagli” che oggi hanno vanificato dei giri veloci.

Che la prima del Campionato Endurance vada in scena, lo spettacolo non mancherà.

La gara di Pergusa del GT Italiano Endurance sarà visibile in diretta streaming su Motorsport.com.

GT ITALIANO ENDURANCE - Pergusa: Classifica Q1

GT ITALIANO ENDURANCE - Pergusa: Classifica Q2

GT ITALIANO ENDURANCE - Pergusa: Classifica Q3

#7 Ceccato Motor Racing-BMW Team Italia, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug, Bruno Spengler 1 / 50 Foto di: ACI Sport #7 Ceccato Motor Racing-BMW Team Italia, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug, Bruno Spengler 2 / 50 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Andrea Amici, Alberto Di Folco, Stuart Middleton 3 / 50 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Andrea Amici, Alberto Di Folco, Stuart Middleton 4 / 50 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Pietro Perolini, Angelo Negro, Lorenzo Veglia 5 / 50 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Pietro Perolini, Angelo Negro, Lorenzo Veglia 6 / 50 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Sean Hudspeth 7 / 50 Foto di: ACI Sport #215 Ceccato Motor Racing-BMW Team Italia, BMW M4 GT4: Nicola Neri, Giuseppe Fascicolo, Alfred Nilsson 8 / 50 Foto di: ACI Sport #27 Scuderia Baldini, Ferrari 488 GT3 Evo: Giancarlo Fisichella, Stefano Gai, Daniel Zampieri 9 / 50 Foto di: ACI Sport #27 Scuderia Baldini, Ferrari 488 GT3 Evo: Giancarlo Fisichella, Stefano Gai, Daniel Zampieri 10 / 50 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Fabrizio Crestani, Luca Filippi, Matteo Greco 11 / 50 Foto di: ACI Sport #333 SR&R, Ferrari 488 Challenge Evo: Edoardo Barbolini 12 / 50 Foto di: ACI Sport #333 SR&R, Ferrari 488 Challenge Evo: Luca Demarchi, Nicholas Risitano, Edoardo Barbolini 13 / 50 Foto di: ACI Sport #7 Ceccato Motors Racing-BMW Team Italia, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug, Bruno Spengler 14 / 50 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Pietro Perolini, Angelo Negro, Lorenzo Veglia 15 / 50 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Pietro Perolini, Angelo Negro, Lorenzo Veglia 16 / 50 Foto di: ACI Sport #12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Mattia Drudi, Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini 17 / 50 Foto di: ACI Sport #12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Mattia Drudi, Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini 18 / 50 Foto di: ACI Sport #333 SR&R, Ferrari 488 Challenge Evo: Luca Demarchi, Nicholas Risitano, Edoardo Barbolini 19 / 50 Foto di: ACI Sport #27 Scuderia Baldini, Ferrari 488 GT3 Evo: Giancarlo Fisichella, Stefano Gai, Daniel Zampieri 20 / 50 Foto di: ACI Sport #215 Ceccato Motor Racing-BMW Team Italia, BMW M4 GT4: Nicola Neri, Giuseppe Fascicolo, Alfred Nilsson 21 / 50 Foto di: ACI Sport #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Matteo Cressoni 22 / 50 Foto di: ACI Sport #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Filip Salaquarda, Karol Basz, Vito Postiglione 23 / 50 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Andrea Amici, Alberto Di Folco, Stuart Middleton 24 / 50 Foto di: ACI Sport #7 Ceccato Motors Racing-BMW Team Italia, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug, Bruno Spengler 25 / 50 Foto di: ACI Sport #7 Ceccato Motors Racing-BMW Team Italia, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug, Bruno Spengler 26 / 50 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth, Antonio Fuoco 27 / 50 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Pietro Perolini, Angelo Negro, Lorenzo Veglia 28 / 50 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Fabrizio Crestani, Luca Filippi, Matteo Greco 29 / 50 Foto di: ACI Sport #215 Ceccato Motor Racing-BMW Team Italia, BMW M4 GT4: Nicola Neri, Giuseppe Fascicolo, Alfred Nilsson 30 / 50 Foto di: ACI Sport #12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Mattia Drudi, Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini 31 / 50 Foto di: ACI Sport Azione in pista 32 / 50 Foto di: ACI Sport Azione in pista 33 / 50 Foto di: ACI Sport #333 SR&R, Ferrari 488 Challenge Evo: Luca Demarchi, Nicholas Risitano, Edoardo Barbolini 34 / 50 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Andrea Amici, Alberto Di Folco, Stuart Middleton 35 / 50 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth, Antonio Fuoco 36 / 50 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Pietro Perolini, Angelo Negro, Lorenzo Veglia 37 / 50 Foto di: ACI Sport #11 Kessel Racing, Ferrari 488 GT3 Evo: Stephen Earle, David Perel 38 / 50 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner 39 / 50 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Alberto Di Folco 40 / 50 Foto di: ACI Sport #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Filip Salaquarda, Karol Basz, Vito Postiglione 41 / 50 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth, Antonio Fuoco 42 / 50 Foto di: ACI Sport Azione in pista 43 / 50 Foto di: ACI Sport #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Matteo Cressoni 44 / 50 Foto di: ACI Sport #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Filip Salaquarda, Karol Basz, Vito Postiglione 45 / 50 Foto di: ACI Sport #11 Kessel Racing, Ferrari 488 GT3 Evo: Stephen Earle, David Perel 46 / 50 Foto di: ACI Sport #11 Kessel Racing, Ferrari 488 GT3 Evo: Stephen Earle, David Perel 47 / 50 Foto di: ACI Sport #11 Kessel Racing, Ferrari 488 GT3 Evo: Stephen Earle, David Perel 48 / 50 Foto di: ACI Sport #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Matteo Cressoni 49 / 50 Foto di: ACI Sport #215 Ceccato Motor Racing-BMW Team Italia, BMW M4 GT4: Nicola Neri, Giuseppe Fascicolo, Alfred Nilsson 50 / 50 Foto di: ACI Sport