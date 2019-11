GT Italiano 2020: cambiano le date di Imola e Misano

Dopo la presentazione, avvenuta in occasione della gara di Vallelunga in Settembre, Imola e Misano si scambiano le date. Il calendario modificato vede l'apertura della stagione a Monza con la serie Sprint, il 17 di Maggio, per passare alla prima gara Endurance a Vallelunga il 14 di Giugno.

Due settimana piú tardi ritorna in scena la serie Sprint con il round al Marco Simoncelli di Misano Adriatico il 28 Giugno. Tappa estiva confermata al Mugello per il 19 di Luglio che vedrà scendere in pista la Sprint. Dopo la “pausa” estiva si ritorna il 30 Agosto con la serie Endurance a Imola.

Vallelunga, torna nuovamente protagonista il 20 Settembre con la Sprint che chiuderá la serie in terra romana. Ultime due gare dedicate all’Endurance, il 4 Ottobre al Mugello e la chiusura a Monza due settimana dopo, il 14 di Ottobre.