GT Endurance: Vallelunga in bianco e nero per Francesca Linossi

Nonostante qualche problema nella prima sessione di prove libere, dalla seconda in poi le cose erano andate in crescendo, per la bresciana e tutto l’equipaggio.

In griglia di partenza, la Mercedes AMG GT3 EVO partiva dalla sesta posizione in mezzo a tutte le GT3 PRO.

Ottima la partenza del compagno di squadra Lorenzo Ferrari che ha mantenuto la leadership di classe e la terza posizione assoluta.

Al momento del cambio pilota, Francesca prende le redini della vettura tedesca, mantenendo splendidamente il ritmo senza nessun problema e soprattutto la terza posizione nella classifica assoluta.

Nel cambio pilota per l’ultimo stint, un problema ad un bullone della ruota vanifica tutto, facendo perdere due giri all’equipaggio.

Sotto la bandiera a scacchi per Francesca e Lorenzo, l’ottavo posto assoluto e quarto di PRO-AM.

Purtroppo questo mette fine alle speranze di lottare per il titolo fino in fondo. Nulla toglie all’ottima prestazione della driver bresciana

"È stato un vero peccato - commenta la Linossi - La macchina dopo la prima sessione di prove libere andava bene. Sono soddisfatta del lavoro che abbiamo fato con Lorenzo e il Team. La qualifica è stata ottima e lo start di Lorenzo eccellente".

"Quando sono salita per il mio stint, mi sentivo la macchina addosso e sono riuscita a spingere, mantenendo la terza posizione assoluta e primi di classe".

"Purtroppo il problema alla ruota ci ha tagliato fuori dalla lotta per il titolo. Rimane l’ottima prestazione del weekend".