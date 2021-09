GT Endurance, Vallelunga: Audi in testa nelle Libere 1

Prima sessione di Libere del GT Italiano Endurance che si apre con la pista di Vallelunga umida ma da slick, temperatura dell’asfalto a 27,5°.

Come da previsione ad accompagnare Simon Mann c’è Tony Vilander che sostituisce Matteo Cressoni, impegnato nell’ELMS, mentre viene dichiarata "WET PRACTICE" dalla direzione gara.

Primo crono della sessione per la Audi R8 di Salaquarda-Basz-Postiglione con 1’36”822 seguiti dalla Ferrari della Kessel racing con Earle e Schirò, terzo tempo per la Huracan di LP Racing con Perolini-Veglia-Negro.

Secondo tempo per la 488 di Di Amato-Vezzoni.

Quarto tempo per la rossa della Scuderia Baldini con Fisichella-Gai-Zampieri.

Di Amato-Vezzoni abbassano il limite e vanno in vetta con 1’33”929. Balzo in avanti della 488 #27 della Scuderia Baldini, conquistando la seconda posizione con 1’34”179.

L’Audi #14 sale seconda con 1’33”992 e nel giro successivo ancora parziali da record per la R8.

Passano in testa Drudi-Ferrari-Agostini con 1’33”565. Agostini-Ferrari-Drudi scendono sotto il muro dell’1’33” con 1’32”856.

A trenta minuti dalla fine inizia a piovere in maniera copiosa e in pista scende la bandiera giallo-rossa che indica tracciato scivoloso.

Trenta minuti che possono servire per sviluppare un set-up da bagnato, poi in base a quello che saranno le condizioni atmosferiche si potrà scegliere il giusto set-up.

Pochi piloti sono scesi in pista per testare le rain, anche per non prendere rischi inutili.

La classifica rimane ovviamente invariata e si ritorna in azione alle 16;10.

GT ITALIANO ENDURANCE - Vallelunga: Prove Libere 1