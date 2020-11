Francesca Linossi a Monza per l’ultimo round del GT Endurance

In questo fine settimana il Campionato Italiano GT Endurance, approda sul Circuito di Monza per l’ultimo appuntamento stagionale.

Francesca Linossi sarà nuovamente al volante della Mercedes AMG GT3 EVO del Team AKM by Antonelli Motorsport. Al suo fianco ci saranno Daniel Zampieri e Alessio Lorandi.

Il programma del weekend, prevede le due sessioni di prove libere nella giornata di venerdì dalle 10.15 alle 11.15 la prima, mentre la seconda vedrà il semaforo verde dalle 13.10 alle 14.10.

Sabato mattina, la terza sessione aprirà i lavori della giornata dalle 08.30 alle 09.30, mentre nel pomeriggio dalle 14.45 alle 15.50 le tre sessioni che saranno valide per la griglia di partenza.

Domenica sarà il momento della gara con lo Start fissato per le 13.20 sulla classico distanza delle tre ore.

"Monza è la gara di casa e spero di fare bene - dice la pilota bresciana - Insieme a me troverò Daniel e Alessio e già dalle libere cercheremo di trovare la strada giusta per qualifica e passo gara. Il tracciato si sposa benissimo con la nostra vettura e ci sono le carte in regola per fare bene".

"Come sempre darò tutta me stessa e so di avere degli ottimi compagni e un fantastico Team. Speriamo bene per la situazione meteo che a Monza può condizionare le condizioni del tracciato, con la parte vicino agli alberi che trattiene l’umidità sul tracciato".