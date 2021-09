Emanuele Romani pronto per il penultimo round del GT Sprint

Emanuele Romani sarà in pista questo fine settimana all’Enzo e Dino Ferrari di Imola per il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint. Emanuele sarà nuovamente al volante della Porsche 718 Cayman del Team Ebimotors e ritroverà il compagno Gianluca Carboni.

Un weekend molto impegnativo con più di trentacinque vetture al via e una classe GT4 molto agguerrita con ben sette vetture al via. A causa del numero elevato di vetture le qualifiche vedranno le GT4 e le Cup nella stessa sessione, mentre le libere e le due gare in “comune”. Prove libere sempre sulla distanza di sessanta minuti al venerdì.

Prove ufficiali al sabato con la Q1 alle 10.50 fino alle 11.05 mentre la Q2 alle 11.40 fino alle 11.55. Sabato sarà anche il momento del semaforo verde di gara 1 con start alle ore 18.00, sulla distanza di cinquanta minuti più un giro. Gara 2 scatterà domenica alle ore 15.00 sulla medesima distanza e sarà l’evento che chiuderà il weekend. LIVE sui consueti canali.

"Finalmente si ritorna in macchina, la lunga pausa estiva mi ha messo addosso la voglia di ritornare al volante della Porsche Cayman. Sarà un weekend “affollato” con ben trentacinque equipaggi al via, abbiamo la possibilità di fare bene in qualifica, vista la divisione con le GT3, quindi posso concentrami di più sulla prestazione personale. Cercheremo di portare a casa più punti possibili", ha detto Emanuele Romani.