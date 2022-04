CIGT Sprint | Monza, Gara 2: Di Folco e la Lamborghini rispondono a BMW

Giornata piuttosto soleggiata con Glock che parte dalla Pole, accanto a lui Di Folco che corre da solo e al tempo di 45” sono aggiunti altri cinque. Bene le condizioni di Stuart Middleton che a Misano dovrebbe essere nuovamente in macchina. Seconda fila è tutta Honda con Guerra terzo e Moncini quarto, Cressoni quinto e Ceccotto sesto.

Gara che parte “leggermente” in salita per Attianese dopo i problemi in qualifica e Patrinicola con la R8che parte dalla casella #39. Allo start bene Di Folco ma Glock non molla e gira per primo ma arriva lungo. Glock si rimette davanti alla Roggia con Gai terzo partito a razzo. Pavlovic leader in Gt Cup davanti a Coluccio e Pieri. Ceccotto sugli scarichi di Pesce, Guerra lungo alla prima variante.

Glock inizia a prendere il largo. Urcera cerca spazio su Pavlovic per agganciare Pesce sulla Mercedes. Urcera su Pesce alla Parabolica al terzo passaggio. Giro veloce di Glock con 1’49”072, Scalvini si avvicina a Buttarelli. Patrinicola partito a razzo al terzo passaggio è già 22° poi 21°. Glock continua a macinare giri veloci, abbassa il limite a 1’48”807. Problemi per la Porsche di Carboni che rientra ai box al 5°. Incontenibile Glock che abbassa ancora il limite, questa volta a 1’48”545.

Cressoni si avvicina alla 488 di Gai che milita in terza posizione. Glock abbassa ancora il limite al settimo passaggio in 1’48”521 con Di Folco che sembra reggere il forcing del tedesco. Contatto in prima variante tra la vettura di Attianese e la GT3 di August alla prima variante. Cinque secondi di penalità per Agostini dopo la gara, forse per problema in partenza. Contatto tra Attianese e la Porsche di Vicky Piria al decimo passaggio, Safety Car in pista, nel frattempo al giro precedente nuovo record della pista di Glock con 1’48”472. La driver della Porsche perde la vettura alla Roggia e colpisce involontariamente la Lambo di Attianese.

Causa la Safety Car, l’apertura della finestra dei cambi è stata posticipata. Ottimo stint di Gai che dopo una bella partenza ha gestito con classe la terza posizione. Al 12° passaggio rientra la Safety Car e si apre la finestra dei cambi, August, Bronzini, Piccioli e Vairani. FCY contatto alla Roggia, fuori le due Honda di Lippi e Guerra, Gai e Urcera cambiano seguiti da tutto il gruppo visto il FCY. Grande rimonta di Patrinicola-Butti che al 15° sono dodicesimi. Sfortunato Paul August che si ferma per un problema al propulsore.

Nella GT Cup la classifica vede Gattuso davanti a Mendez e mazzola, in GT4 Marchetti davanti a Cerati e Ferri. Al 18° rientra la Safety Car, bene Di Folco con Klingmann attaccato, Di Amato in lotta con Vebster e passa a Lesmo, penalità per Galbiati 1’”2 e 17”.109 per Privitello. Panciatici e Di Amato, fanno forcing sulla Honda di Guidetti, eccezionale Butti che porta la R8 in decima posizione. Passa Di Amato al 21°, risponde Panciatici a Lesmo e riprende la posizione. Ultimo giro con Di Folco in testa davanti a Klingmann e Galbiati. Gattuso leader in GT Cup davanti a Mendez e Mazzola, GT4 con Marchetti-Cerati-Ferri. Gara superlativa di Butti, ottavo al traguardo grazie anche all’ottimo stint del compagno Patrinicola.

Sotto la bandiera a scacchi vittoria di Alberto Di Folco che la dedica a Stuart Middleton, dovrebbe rientrare a Misano, secondi Glock-Klingmann e terza la NSX di Guidetti-Moncini. GT3 PRO-Am a Di Giusto Ceccotto, GT3 Am a Butti-Patrinicola, seconda piazza per Cozzi e terza per Huilin-Negro. GTCup PRO-Am a Gattuso-Mainetti davanti a Mendes e Mazzola-Coluccio. GTCup Am a Pieri davanti a Tabacchi-Bronzini e Di Leo-Poppy. GT4 PRO Am a Marchetti-Schjerpen, Cerati-Fondi e Ferri-Bencivenni. Inizio di stagione esaltante con la Sprint che tornerà il 2-5 giugno, la prossima tappa del Gt Italiano sarà a Pergusa con il debutto della Endurance.