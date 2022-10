CIGT | Mugello: Gara 1 a Imperiale nei trionfi delle Lamborghini

Assenza di pioggia, ma cielo del Mugello nuvoloso per la partenza di Gara 1 del Campionato Italiano GT Sprint.

Di Folco in Pole trova Di Amato accanto e soprattutto il pilota della LP Racing, Ceccotto, in terza. Pesce al via dopo il problema al cambio durante il primo giro di qualifica.

Allo scattare del verde OK Di Folco, si infila Ceccotto ma va lungo, Patrinicola in testa coda ma riparte, Lee prova su Pera, Di Amato deve recuperare dal fondo dopo il testacoda alla 'Luco' con probabili gomme fredde.

Dopo il primo giro Di Folco allunga a quasi due secondi su Guidetti, a sua volta tallonato da Glock, Ceccotto e Cressoni. Pera in testa alla GT Cup davanti a Postiglione e terza posizione per Testa. Ferri in testa alla GT4 davanti a Schjerpen Cerati.

Giro veloce di Guidetti in 1’47”715. Buono lo start di Gai che è in settima posizione dietro a Greco. Contatto tra Berton e Tabacchi alla Casanova-Savelli, il pilota Krypton in sabbia e Safety Car in pista.

Mazzola rientra ai box per un problema ai freni sul posteriore. Al restart Guidetti forza alla prima ma va lungo e lascia spazio a Di Folco, Glock e Ceccotto.

Guidetti va largo in uscita in Arrabbiata 2 ma rientra. Di Amato continua a risalire posizioni, al nono è tredicesimo. Mazzola riparte con distacco di due giri. Guidetti va a toccare Ceccotto sulla fiancata sinistra, apparentemente senza motivo.

Di Amato continua la sua rimonta, ma prosegue la lotta tra Guidetti che prova su Ceccotto. Il primo a fermarsi Berton A. e Nelson. Bella lotta tra Pera e Postiglione, scende Cressoni IN Galbiati.

Di Folco domina incontrastato davanti a Glock, IN Di Amato per Urcera e Pesce per Rappange. Splendida lotta tra Pera e Postiglione per la leadership della GT Cup. Postiglione su Pera e prende la leadership.

Strategia uguale, Di Folco IN insieme a Glock e cambiano per Middleton e Klingmann. Al 17° IN Donovan Privitelio per Luciano. Al 18° Cozzi in sabbia alla Bucine 1 dopo un testacoda e Safety Car.

Al 22° riparte la gara per gli ultimi sette minuti e mezzo con Middleton, Klingmann, Guerra. Bandiera verde, ottima start di Di Folco, Urcera riparte a cannone e arriva sesto con due sorpassi di carattere.

Nella GT Cup la Piria mantiene la vetta su Testa e Barri. Si insabbia Piccioli alla San Donato. In GT4 Marchetti leader davanti a Bencivenni e Fondi.

Testa non si è fatto pregare e passa a condurre la GT Cup davanti alla Piria e Barri. Bencivenni, passa Marchetti e vince la GT4 con Fondi terzo.

Domani Gara 2 alle 12;50.

#50 Ceccato Racing, BMW M4 GT3: Timo Glock, Jens Klingmann Photo by: ACI Sport

Sotto la bandiera a scacchi l'ordine delle varie categorie è il seguente:

GT3 AM

1. Lee Ying-Ip Paul

2. Paul August

GT3 PRO-AM

1. Ceccotto-Di Giusto

2. Pesce-Rappange

3. Gai-Han

GT3 PRO

1. Di Folco-Middleton

2. Glock-Middleton

3. Guidetti-Moncini

GT4 PRO-AM

1. Ferri-Bencivenni

2. Schjerpen-Marchetti

3. Cerati-Fondi

GT CUP AM

1. Berton-Buttarelli

2. Di Leo-Poppi

3. Pieri

GT CUP PRO-AM

1. Testa

2. Scalvini-Barri

3. Mendez

CIGT SPRINT - Mugello: Gara 1