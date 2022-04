CIGT | Magnoni-Lippi sulla Honda di Nova Race per il 2022

E’ un obiettivo ben preciso quello che anima l’equipaggio composto da Luca Magnoni ed Alberto Lippi, che oggi ha ufficializzato la sua partecipazione al Campionato Italiano Gran Turismo 2022 al volante della Honda NSX GT3 della Nova Race.

I portacolori della squadra vicentina prenderanno parte allo Sprint e all’ Endurance con l’intento di vincere entrambe le serie nella classe GT3 AM, permettendo così a Magnoni di allungare la scia di successi dopo il titolo Endurance GT4 AM nel 2020 e GT3 AM lo scorso anno.

I due piloti avevano già corso insieme lo scorso anno nella tappa italiana dell’International GT Open e, evidentemente, il test ha avuto un risultato positivo nella composizione della line up 2022, così come spiega il Team Manager Christian Pescatori.

“Luca Magnoni e Alberto Lippi all'esordio di Monza si sono subito dimostrati un duo ben assortito, e in questa stagione si impegneranno sia nel Campionato Italiano GT3 Sprint che in quello Endurance. In quest'ultima serie, il cui calendario inizia dopo lo Sprint, abbiamo a disposizione ancora un po' di tempo per decidere chi sarà il terzo pilota che sarà al loro fianco nelle trasferte previste", dice Pescatori.

Felice del suo nuovo collega è Magnoni: “Sono contento di fare la stagione sia Sprint che Endurance con Alberto Lippi, è un bravo gentleman, una persona simpaticissima con cui ci divertiremo anche fuori dalla pista e penso che insieme possiamo ambire ai titoli italiani GT3 Am.”

Il suo compagno di squadra vicentino, passato in pianta stabile al volante della GT3 giapponese dopo aver fatto molta esperienza soprattutto con modelli del Cavallino Rampante, si sta preparando bene in questa fase invernale, con test già effettuati a Monza, Misano e Cremona e altri che lo attendono, ed è positivo sulle prospettive dell’imminente stagione. “Sono contento di rinnovare l'esperienza dell'anno scorso nell'Open con Nova Race - ha dichiarato Lippi - con Magnoni cercheremo di vincere i nostri campionati; per ora ho preso parte a gare GT da mezz'ora, quelle più lunghe saranno un'esperienza nuova per me.”