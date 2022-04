CIGT | Luca Maria Attianese pronto per il debutto Sprint a Monza Il romano si calerà nell'abitacolo della Lamborghini del Team Italy per la prima volta nella serie GT tricolore, in una sfida che attendeva da tempo, ma che non sarà affatto semplice viste le tantissima macchine iscritte.

Di: Stefano Reali Manca poco al debutto di Luca Maria Attianese nel Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint. Come annunciato, il pilota romano sarà a bordo della Lamborghini Huracan Super Trofeo del Team Italy di Ermanno Dionisio. A dividere con lui il volante della vettura di Sant’Agata Bolognese ci sarà Ruiz Fidel Castillo, pilota spagnolo già apprezzato nel Campionato Italiano Sport Prototipi. Sarà un esordio molto impegnativo, la serie Sprint - e in particolare la Classe GT Cup - si preannuncia molto combattuta vista la previsione di oltre venti vetture al via, con piloti e team di rilievo che si sfideranno lungo il tracciato brianzolo. Luca Maria Attianese, Team Italy, Lamborghini Huracan ST Photo by: Team Italy Motorsport Ci attende una stagione molto interessante, con un totale di oltre quaranta macchine in pista che si sfideranno nel tempio della velocità di Monza. "Finalmente è arrivato il momento di scendere in pista. Un fine settimana molto interessante nel tempio della velocità di Monza, con oltre quaranta vetture al via. Sarà una bella sfida, un esordio per me molto importante, un salto di qualità che speravo arrivasse e ora eccomi qui", dice Attianese. "Sarà importante trovare il giusto assetto e il giusto compromesso, visto che dividiamo la macchina. Il Team è altamente professionale e sono certo che ci metterà nelle migliori condizioni possibili. Sarà fondamentale la qualifica per partire più avanti possibile, visto l’imbuto della prima variante". Luca Maria Attianese, Team Italy, Lamborghini Huracan ST Photo by: Team Italy Motorsport condividi Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente CIGT | Due Ferrari per la Scuderia Baldini a Monza nel GT Sprint Articolo successivo CIGT | Bronzini-Tabacchi completano la formazione di EFR condividi