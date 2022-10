CIGT | Liberati e Nemoto in pole nell'Endurance a Monza

Q1

Ultime qualifiche della stagione per la serie Endurance. Lauck (Huber Racing) con la Porsche sigla il primo crono con 1’49”146 ma Guzman e Guidetti poi abbassano il mite a 1’47”146. Comandini sale terzo con la M4 GT3 in 1’48”560, ma Rappange fa meglio. Tra le Cup velocissimo Kodric, sesto assoluto e primo di classe con 1’48”789, con Pavlovic e Mazzola alle spalle. Michelotto vola con la Huracan di VSR e va in testa alla classifica con 1’47”289, Guidetti fa meglio in 1’47”262. Michelotto si ripete e torna dvanti con 1’47”218, a seguire Guidetti, Nemoto, Guzman. Allo scadere del tempo Nemoto diventa leader in 1’47”098.

Q2

Di Benedetto e Llarena sono i primi a scendere in pista, seguiti da Magnoni e Mainetti. Primo crono per Llarena con 1’49”194 seguito da Magnoni, Di Benedetto in testa nella Cup davanti a Mainetti e Bozzoni. Ponzio sale secondo con 1’48”401, bene Fascicolo con la M4 GT3, Alfred Renauer porta la sua Porsche on quarta piazza, davanti a uno scatenato Postiglione che vola con la 488 Challenge. Galbiati quinto al primo passaggio, ma si migliora e si piazza secondo dietro a Basz e davanti alla NSX di Moncini. Seconda posizione per Liberati con 1’47”517. Piccolo brivido per Basz in uscita alla Ascari, tocca la sabbia ma riesce a rientrare.

Q3

Sessione di qualifica che si apre al tramonto, il primo a scendere in pista Pijl e Balthasar sono i primi a uscire con Di Fabio e Berton a seguire. Primo crono per Balthasar in 1’48”087 davanti a Di Fabio e Pijl, Cazzaniga in testa alla Cup davanti a Berton. Testacoda completo di IP all’uscita della Ascari, fortunatamente senza conseguenze. Robert Renauer davanti a tutti con 1’47”289. Kodric “vola” secondo assoluto e primo di Cup in 1’47”714. Sorprende Nilsson ma nemmeno più di tanto, con la sua M4 GT3 si porta alle spalle di Renauer. Migliora Pijl mentre Nilsson si porta in testa alla classifica con 1’46”902.

Per quanto riguarda la classifica combinata, Liberati-Nemoto partiranno in Pole davanti a Hites-Basz-Michelotto e Cabezas-Guidetti-Moncini. Coluccio-Mazzola-Postiglione davanti a Kodric-Mur e Berton-Mainetti-Riva in GT Cup. Ottima la qualifica di Scholze che si migliora nel Q3, ottimo lavoro per Nilsson che rimane davanti a tutti nel Q3. Domani semaforo verde della gara alle 14.40.