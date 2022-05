CIGT | In Nova Race ritorna Cabezas con Guidetti e Moncini

Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini, che due settimane fa hanno debuttato bene sulla pista di casa nel Campionato Italiano GT3 Sprint lottando costantemente per il podio e uscendo da Monza terzi nella classifica assoluta piloti, domenica prossima nella prima tappa della serie Endurance che comincia in Sicilia saranno affiancati da un driver con solida esperienza internazionale in GT3 e GT4 alle spalle: Jorge Cabezas Catalán.

Il quasi ventinovenne driver di Malaga, lo scorso anno ha debuttato in Italia proprio sulla vettura giapponese del team di Jerago con Orago.

L'andaluso aveva partecipato alle tappe di Misano, Imola e Mugello sulla Honda NSX GT3 Evo, contribuendo alla caccia al titolo GT3 Am piloti della squadra varesina, sfuggito soltanto nell'ultima mezz'ora della stagione.

Il Team Manager Christian Pescatori ha così commentato il rinnovo del rapporto col pilota spagnolo: "Ci tenevo tantissimo ad averlo ancora con noi anche in questa stagione, perché l'anno scorso si è comportato veramente molto bene".

"E' stato un grande professionista e autore di ottimi tempi fatti segnare durante i tre fine settimana passati con noi sulle piste. Quest'anno sono sicuro che nelle gare Endurance potrà mettere la sua esperienza al servizio degli altri due, mettendo insieme un ottimo trio destinato a rivelarsi competitivo per tutto il campionato".

Cabezas Catalán ha a sua volta espresso la soddisfazione per poter tornare a correre in Italia in una serie molto competitiva con un equipaggio in lizza per lo "scudetto" 2022: "Sono contentissimo di correre un altro anno sulla Honda di Nova Race. Quest'anno condivideremo la macchina con due ragazzi bravi come Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini, che sono due piloti velocissimi".

"Sono sicuro che faremo insieme un grande anno e che saremo nella posizione giusta per vincere. Quella che viene sarà la gara più difficile, perché non ho girato mai prima sulla pista di Pergusa. Ma mi aspetto di riuscire a fare un adattamento veloce e cominciare bene il Campionato Italiano Endurance".