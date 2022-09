CIGT | Imola: Lamborghini-Imperiale trionfa in Gara 1

Finalmente si parte, da considerare che dopo le qualifiche chiuse alle 12;30, i piloti del GT Italiano hanno aspettato fino all’apertura della Pit Lane delle intorno alle 18;05.

Sono state ore di tensione, visto che c’era un possibile allarme pioggia. Klingmann parte dalla Pole, lui e il suo compagno di squadra l’hanno cercata e voluta, da ricordare che nel 2022 BMW festeggia i primi 50 anni del marchio M.

Il giovane Moncini parte accanto all’asso tedesco e ancora una volta è risultato concreto e veloce, stessa cosa per Middleton a bordo della Huracan di Imperiale.

Il 23enne inglese insieme al compagno Alberto di Folco sono veloci e sicuramente una spina nel fianco degli avversari. Una griglia di partenza importante, 43 vetture al via con condizioni meteo ottimali.

Allo scattare del verde ottimo Klingmann con Middleton secondo davanti a Moncini e Urcera, Giardelli in testa alla Cup davanti a Mac e Postiglione, Levorato passa Berton. In GT4 Schjerpen leader davanti a Bencivenni e Cerati.

Giro veloce di Klingmann in 1’43”880 che poi migliora in 1’43”194, allunga il vantaggio a 1”7 su Middleton, Magnoni largo in sabbia alla Rivazza ma riesce a rientrare. Pesce cerca strada su una Cup, mentre Ceccotto si incolla a Moncini.

Errore di Middleton che va largo alla Villeneuve ma rientra. Al sesto Pesce passa, lungo alla Rivazza Castillo e OUT, Pichler OUT al Tamburello. Safety Car in pista con la classifica che vede Klingmann in testa e vantaggio azzerato, Middleton secondo e Urcera terzo che nel frattempo aveva sorpassato Moncini al secondo giro.

Giardelli, Mac e Levorato il tri della GTCup, Schjerpen, Bencivenni e Cerati per la GT4. Al nono bandiera verde e riparte la gara. Bene Klingmann, Urcera si incolla a Middleton, mentre Giardelli controlla il pressing di Mac con la 488 che attacca alla Rivazza 1 e passa al decimo. Lotta in GT Cup con Giardelli secondo e Levorato terzo e la Direzione Gara ricorda di non tagliare.

Levorato attacca Giardelli alla Rivazza 1, passa e prende la seconda posizione. Al tredicesimo si innesca la battaglia tra Galbiati sesto e Ceccotto. Si apre la finestra dei cambi e inizia il valzer con la classifica che si rimescola, contatto in variante Alta tra Pitorri e Krzejewski, entrambi riescono a rimanere in pista.

Al 15° IN Testa che sconta la sosta, Levorato transita in pista a bassa velocità, mentre al giro prima Urcera sigla il giro veloce in 1’42”534. Al 16° Barri IN per Scalvini, Urcera IN per Di Amato. Al 17° Klingmann IN per Glock, mentre Di Folco spinge per recuperare terreno dopo l’ottimo stint di Middleton.

Dopo la sosta, la leadership va a Di Folco con Di Amato secondo e Cressoni terzo davanti a Glock. In GTCup Kirchmayer è il leader davanti a Gaiofatto e testa. Safety Car IN per il contatto tra Negro e Mainetti, OUT entrambi. Restart al 22°, il trittico di testa non si fa sorprendere con Di Amato negli scarichi di Di Folco e Cressoni che si guarda le spalle da Glock.

Sorpasso spettacolare di mestiere di Glock che conquista la terza posizione. Tra le Cup la classifica vede Kirchmayer sempre leader davanti a testa e Clarke con Pera che recupera. Cambio di posizione tra compagni di squadra con Guidetti che passa Greco. Giro veloce di Glock in 1’42”492, il tedesco è vicino alla Ferrari di Di Amato che si difende mentre Di Folco è sempre leader.

Grande leadership di Testa nella Cup che passa Clarke e Kirchmayer, Pera terzo, Buttarelli con la 488 si ferma. Testacoda di Cressoni, causa la rottura dell’attacco superiore della sospensione posteriore destra, poi rientra ai box e gara finita. Di Amato e Glock ai ferri corti nel finale.

Ultimo giro al cardiopalma Di Folco gestisce solo un secondo di vantaggio su Di Amato-Glock. Di Folco vince di prepotenza, una vittoria cercata insieme a Middleton. Forse la più bella gara di Daniele Di Amato secondo davanti al tedesco Glock che ci ha provato fine in fondo.

Butti-Patrinicola (Audi Sport Italia) vincono la GT3 AM davanti a Cozzi (AF Corse) e August (Imperiale Racing). GT3 PRO-AM a Guerra-Greco (Nova Race) seconda posizione Ceccotto-Di Giusto (LP Racing) e terza per Pesce-Rappange (Antonelli Motorsport).

GT3 PRO per Middleton-Di Folco (Imperiale Racing) davanti a Di Amato-Urcera (Scuderia Baldini) e Glock-Klingmann (BMW Italia-Ceccato Racing). GT4 PRO-AM a Schjerpen-Di Fabio (Nova Race) davanti a Bencivenni-Ferri (Nova Race) e Cerati-Locatelli (Autorlando). GT CUP AM a Testa (Rexal FFF Racing) davanti a Clarke (Pellin Racing) e Bronzini-

Tabacchi (EF Racing). GTCUP PA a Piccioli-Pera (Ebimotors) davanti a Coluccio-Mazzola (Easy Race) e Mac-Kirchmayer (Baron Racing). Una gara spettacolare con colpi di scene e protagonisti mancati, come la coppia Galbiati-Pera, Agostini-Vebster che hanno dato forfait per problemi al propulsore.

Ottimo lo stint della Piria che al rientro nel GT porta a casa un 17° posto assoluto insieme a Levorato e il quarto posto di classe. Ceccotto-Di Giusto hanno limitato i danni, visto i 30” di handicap time. Ottimo l’equipaggio Urcera-Di Amato, con l’argentino in splendida forma, adesso si esprime ad alto livello e soprattutto accompagnato dall’ottimo Daniele Di Amato.

Applausi a mano aperta per Di Folco-Middleton, gara di carattere, ma attenzione a Klingmann-Glock che oggi hanno scontato quindici secondi e con il terzo posto di oggi ne prendono ancora cinque per un totale di venti, da scontare domani.

State collegati, domani ci sarà gara 2. Non sappiamo se pioverà ma lo spettacolo è assicurato.

CIGT - Imola: Gara 1