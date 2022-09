CIGT | Festa Ferrari a Vallelunga con Fisichella-Barrichello

Inizio di Gara 2 del GT Italiano Endurance spettacolare a Vallelunga, al cartello dei tre minuti la tribuna centrale in piedi con i colori italiani e in sottofondo l’inno nazionale.

Allo scattare del verde, Fisichella davanti con Galbiati secondo. Subito la Safety car in pista per l’uscita della Porsche di Locanto al curvone. Al sesto passaggio scatta la bandiera verde, piccolo contatto in staccata ai Cimini con Moulin e la Huracan di VSR che si toccano senza conseguenze.

Giro record per Fisichella con 1’32”666 e quasi un secondo di vantaggio su Galbiati con Nemoto terzo. Tra le Cup Postiglione leader, davanti a Testa e Cazzaniga. Al settimo Testa attacca Postiglione internamente alla Roma e prende la leadership della GT Cup.

Nemoto risponde al giro veloce di Fisichella, mentre Pavlovic forza su Cazzaniga ed è terzo di GT Cup. Fisichella a martello con il giro veloce in 1’32”153. Riva in testacoda alla Campagnano e si insabbia con il posteriore.

Al 12° duello ravvicinato tra Postiglione e Pavlovic, mentre La Mazza rientra ai box per un problema, riesce a rientra in pista anche se in ritardo. Al 15° Pavlovic si infila alla Roma, Postiglione prova a rispondere al Curvone ma niente da fare. Hites spinge la sua Huracan e si mette negli scarichi di Guidetti, Fisichella porta a 1”6 il vantaggio di Galbiati.

Al 18° Privitelio su Castillo, La Mazza torna nuovamente ai box e Fisichella porta a 2”7 il suo vantaggio su Galbiati. Al 20° si apre la finestra dei cambi, Bozzoni, Privitelio, Hites IN per il cambio, giro veloce di Nemoto con 1’32”064. Bontempelli prende il volante da La Mazza. Al 23° Nemoto IN.

Brividi ai box per un principio di incendio sulla Lamborghini di Testa. Rappange IN al 25° e cambia per la Linossi. Moulin IN per Cola, Castillo IN per Cossu. Strategia fotocopia, Fisichella e Galbiati IN per Barrichello e Scholze. Al 30° Guzman IN.

Dopo 17 anni Barrichello di nuovo al volante di una Ferrari in gara e un’emozione si propaga per tutto il circuito. Al 31° IN per Comandini IN per Fascicolo. Dopo i cambi pilota, Barrichello è in testa con oltre otto secondi su Cabezas.

Beretta va in caccia di Scholze e la sua Mercedes al giro trentasei, il tedesco si difende bene. Al 38° Beretta forza con contatto a Tornantino e conquista la terza piazza. Beretta attacca Cabezas fin dalla Campagnano, ma lo porta in fondo ai Cimini.

Al 44° Mazzola e Cossu passano la Huracan di Del Monte, forse in difficoltà per un problema tecnico. Fascicolo IN per Nilsson, al 46° Cabezas per Moncini, Nicolosi per Di Benedetto e Fischbaum restituisce la Huracan a Pavlovic. Al 48° Cola In per Moulin.

Al 52° Basz IN per Michelotto, Llarena per Pijl, Barrichello IN per Fisichella che prepara l’ultimo stint. Dopo la finestra dei cambi, Fisichella torna in testa con quindici secondi di vantaggio su Moncini e quasi trenta su Liberati. Nella GT Cup Mazzola al comando con Buttarelli seconda e Pavlovic terzo.

Al 59° passaggio Galbiati attacca Moulin passa e il belga tocca dietro la Mercedes nel mezzo della S con Galbiati che va contro le barriere e chiude tristemente la corsa. Safety Car in pista. Nel frattempo nella GT Cup troviamo Postiglione in testa con Buttarelli secondo e Pavlovic terzo.

Al 62° nuovamente bandiera verde con Fisichella che riparte a razzo, dietro numeri di altri tempi con Pavlovic che fa volare la sua Huracan. Fisichella più 2 secondi in un giro, Nilsson entra ai box e si ferme, penalità di Drive Through per il contatto su Galbiati.

Al 70° Moulin entra per scontare la penalità, rischio al 71° con la Challenge di Bontempelli ferma in uscita dalla Campagnano. La bandiera a scacchi consegna a Fisichella e Barrichello una splendida vittoria davanti a Cabezas-Moncini-Guidetti e Guzman-Llarena-Daan. I podi divisi per classi:

GT3 PRO-AM

1. Roe-Ponzio-Balthasar

2. Rappange-Linossi-Pesce

3. Moulin-Cola

GT3 AM

1. Magnoni-Di Fabio

GT Cup PRO-AM

1. Postiglione-Mazzola

2. Pavlovic-Fischbaum

3. Cazzaniga-Nicolosi-Di Benedetto

GT Cup AM

1. Castillo-Cossu-Buttarelli

2. Privitelio-Privitelio

3. Bozzoni-Del Monte-Santanocita

GT Cup Porsche Pro AM

1. Cazzaniga-Nicolosi-Di Benedetto

2. Riva-Mainetti-Berton

Un bellissimo weekend che chiude la stagione 2022 delle gare auto di Vallelunga. L’appuntamento si rinnoverà a Monza per l’ultimo atto, al Piero Taruffi il pubblico è stato protagonista, cantando l’inno italiano sotto al rinnovato podio, una festa incredibile, uno di quei momenti che vorresti rivedere ad ogni gara.

CIGT ENDURANCE - Vallelunga: Gara