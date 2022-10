CIGT | Ecco le 8 tappe del calendario 2023 tra Sprint e Endurance

Terminata la stagione 2022, il Campionato Italiano Gran Turismo è già pronto a voltare pagina pensando al 2023, per il quale ha annunciato i calendari.

Come sempre la serie tricolore gestita da ACI Sport verrà suddivisa in Sprint ed Endurance, partendo piuttosto avanti come periodo dell'anno visto che la tradizionale tappa di Monza di aprile non potrà probabilmente disputarsi per i lavori di ristrutturazione che l'Autodromo brianzolo dovrà effettuare.

Gli appuntamenti in totale saranno 8, suddivisi equamente tra le due tipologie di campionato. Si parte con la Sprint in quel di Misano all'inizio di maggio, per poi andare a Pergusa due settimane dopo per dare il via all'Endurance.

Partenza Photo by: ACI Sport

A Monza invece si correrà a giugno (Sprint) e settembre (Endurance), nel mezzo c'è il round Endurance del Mugello a luglio.

Il tracciato toscano ospiterà anche lo Sprint ad ottobre, mese in cui si disputerà il gran finale dell'Endurance a Vallelunga, con chiusura dei battenti Sprint fissata ad Imola alla fine del mese.

Successivamente i vertici di ACI Sport comunicheranno anche il regolamento tecnico e sportivo.

CIGT - Calendario 2023

5-7 maggio: Misano (Sprint)

19-21 maggio: Pergusa (Endurance)

23-25 giugno: Monza (Sprint)

7-9 luglio: Mugello (Endurance)

15-17 settembre: Monza (Endurance)

29 settembre-1 ottobre: Mugello (Sprint)

13-15 ottobre: Vallelunga (Endurance)

27-29 ottobre: Imola (Sprint)