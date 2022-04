CIGT | Cressoni-Galbiati, PRO da tenere d’occhio per Antonelli

Ecco un'altra bella coppia del Campionato Italiano GT Sprint per la stagione 2022: stiamo parlando di due piloti PRO che correranno insieme per la prima volta, due volti conosciuti e due grandi campioni, che rispondono ai nomi di Kikko Galbiati e Matteo Cressoni.

Il più giovane è Galbiati, un figlio d’arte visto che il papà è diventato Campione GT Cup nel 2014 con Christian Passuti a bordo di una Porsche. La scintilla del Motorsport è sempre stata accesa e finalmente è partita con l’avventura nel F4 in Antonelli Motorsport.

Da lì il passo è stato molto breve: salito su una Lamborghini al Mugello (classe Super GT Cup) ancora minorenne, dimostrò molto talento, tanto da non farlo più scendere dalle ruote coperte, salvo il kart che da sempre usa per allenamento e divertimento.

La sua carriera lo ha visto gareggiare in GT Open, nel Lamborghini Super Trofeo, GTWC Europe e ora tornare nel CIGT a bordo della Mercedes-AMG GT3 sempre gestita dalla Antonelli, in quello che è ritorno a casa.

“Sono molto contento di ritornare nel Campionato Italiano Gran Turismo, una soddisfazione doppia, visto che per me è un ritorno a casa - spiega a Motorsport.com Galbiati - Con Marco Antonelli ho debuttato in F4 e in seguito sulla Huracan. Per me sarà una bella sfida in quanto la macchina è nuova, quindi sarà una bella avventura".

"Sono contento di correre al fianco di Matteo Cressoni, un vero privilegio. Sono sicuro che insieme possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Le aspettative sono alte, ma lavorando a testa bassa possiamo combattere per il titolo italiano.”

La carriera di Cressoni è in continuo fermento, praticamente corre e vince ovunque. Avevamo già parlato di lui per il 2022 che lo vedrà impegnato su diversi fronti e sempre al vertice con le Ferrari.

Per lui una nuova avventura, a bordo di una vettura senza il simbolo del Cavallino Rampante, ma con una stella a tre punte.

“Il Campionato Italiano era in previsione, dovevo capire cosa fare e con chi, e mi sono guardato intorno. Sono felice che si sia materializzata questa opportunità con la Mercedes GT3 del Team Antonelli Motorsport nel GT Sprint", dice a Motorsport.com.

"Una macchina nuova per me e un nuovo compagno; con Kikko ci conosciamo ed è la prima volta che divideremo una macchina. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, ci sarà da lavorare e questo non mi spaventa. La concorrenza sarà agguerrita, ma sono sicuro che potremo dire la nostra".