CIGT | Buon primo test per Butti e Patrinicola con l'Audi

Di: Redazione Motorsport.com Per Marco Butti è arrivato il momento di provare l'Audi R8 LMS di Audi Sport Italia, che userà nel Campionato Italiano Gran Turismo 2022. Teatro del test il tracciato di Cervesina, dove il giovane pilota comasco si è alternato con il suo compagno Simone Patrinicola. Vettura ancora con la configurazione 2021, dato il nuovo kit di aggiornamenti aerodinamici sarà montato prossimamente. Di nuovo c'è la livrea che mantiene di base il grigio "Matt Grey" e sulla parte centrale del cofano anteriore un "Orange Fluo". #1 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Simone Patrinicola, Marco Butti Photo by: Massimo Bettiol Una prima presa di contatto molto positiva e un "debutto" su una vettura Gran Turismo per Butti, che ha lavorato sulla posizione di guida e sulle prime configurazioni della vettura che poi cambieranno in parte con il nuovo aggiornamento MY 2022. Il campionato prenderà il via a Monza nel weekend del 21-24 Aprile, da qui al debutto ci saranno altre sessioni di test da definire. "Sono molto felice del test con la R8, ringrazio tutto il team Audi Sport Italia che mi ha fatto sentire a casa. Sono orgoglioso di portare in pista i colori di una squadra così prestigiosa", ha detto il lombardo. "Il test è stato positivo e la prima presa di contatto è stata molto emozionante. Una vettura molto potente, con una grande percorrenza in curva e soprattutto un'erogazione molto fluida. Spero di risalire al più presto per arrivare pronto alla prima gara".