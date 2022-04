CIGT | Bronzini-Tabacchi completano la formazione di EFR

Mancava solo l’annuncio per quanto riguarda la seconda vettura schierata nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, ed eccolo qui, proprio nella settimana che porta al primo appuntamento di Monza.

A tenere le redini di questa seconda auto iscritta saranno due piloti sicuramente di valore.

Gianfranco Bronzini, pilota e supporter di EF Racing da tantissimi anni, ha accolto la sfida di tornare in gara dopo un anno di stop.

La sua ultima apparizione agonistica risale al debutto in Porsche Carrera Cup di Enrico Fulgenzi Racing nel 2020; Gianfranco ottenne un podio nella Silver Cup in quell’occasione.

Già avvezzo ai cambi pilota, Gianfranco ha corso e portato a termine anche la 12h di Pergusa “Coppa Florio” nel 2020.

Emanuele Maria Tabacchi, Gianfranco Bronzini, Enrico Fulgenzi Racing, Porsche 991 GT3 Cup Photo by: Enrico Fulgenzi

Al suo fianco una prestigiosissima new entry: Emanuele Maria Tabacchi torna in pista, anche per lui un anno di stop dopo un 2020 di altissimo livello.

Esperto pilota Ferrari Challenge con 16 vittorie tra 2019 e 2020 Emanuele è sicuramente una carta importante che potrà offrire esperienza e race craft a tutti i compagni di squadra.

L’inedita coppia Bronzini-Tabacchi si unirà al già noto duo Alessandri-Baruchelli in quella che si prospetta una stagione tutta da vivere per Enrico Fulgenzi Racing.

Primo appuntamento proprio questo fine settimana a Monza; finalmente verranno scoperte le carte in tavola e la stagione avrà effettivamente inizio.