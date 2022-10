CIGT | Atto finale dello Sprint 2022 al Mugello

Nella classifica assoluta, troviamo la Honda NSX di Guidetti-Moncini in testa con cinque punti di vantaggio sulla Ferrari 488 della Scuderia Baldini di Di Amato-Urcera.

Segue la BMW M4 GT3 di Glock-Klingmann a un solo punto dai ferraristi, tra l’altro questa sarà l’ultima gara da pilota ufficiale BMW di Glock.

Sempre in lizza Kikko Galbiati che ritroverà Matteo Cressoni al suo fianco sulla Mercedes AMG GT3 del Team Antonelli. I conti non si fanno mai prima, ma per l’assoluta e considerando i risultati delle prime tre gare, scartando il peggiore, Moncini-Guidetti sono in testa di un punto su Glock-Klingmann e Galbiati è a -3.

In lotta per il titolo anche Stefano Gai, dopo la rinuncia all’ultimo appuntamento per il francese Panciatici, il milanese sarà al via sulla 488 GT3 di AF Corse e affiancherà il cinese Han Huilin Leo, vista l’assenza di Angelo Negro.

Anche nell’ultima tappa lo schieramento sarà molto “corposo” e nella GT3 PRO-AM i piloti di LP Racing Ceccotto-Di Giusto sono in testa alla classifica, togliendo uno scarto, ma dovranno comunque fare bene, per portare a casa la corona. Una stagione da incorniciare per loro con un ottimo ruolino di marcia.

Partenza Photo by: ACI Sport

In GT3 AM ci sono Butti-Patrinicola a bordo della R8 di Audi Sport Italia che hanno raggiunto la matematica assegnazione del titolo, ma al Mugello dovrebbero scontare 30” di handicap time. A tal proposito sulla pista toscana saranno “spostati” nella classe PRO-AM, scontando così solo 15”.

Nella GT Cup arriva una coppia inedita a bordo della Porsche 911 di Tsunami RT, Vicky Piria dividerà la vettura con Vito Postiglione, Rodrigo Testa potrebbe passare in PRO-AM e tornano Scalvini-Barri con la Huracan del Team Italy, sempre in lotta per il titolo 2022, nonostante la differenza di punti il duo della Lambo darà battaglia.

Si rivede il lucchese Riccardo De Bellis con la Porsche gestita da ZRS Motorsport. In testa alla classifica ci sono Coluccio-Mazzola con la Ferrari di Easy Race che dovranno “contrastare” Piccioli e soprattutto Pera.

Per questo appuntamento riecco la coppia Carboni-Romani, questa volta a bordo della Porsche di PS Performance.

Per la Coppa GT Cup Porsche PRO-AM sarà lotta a tre con la Piria che si porta Postiglione, Mainetti con Berton e Piccioli con Pera. Sarà vera lotta con tre PRO e tre AM di rilievo.

Nella serie AM Di Leo-Poppi se la dovranno vedere con Tabacchi-Bronzini che considerando gli scarti sono solamente a cinque punti dalla vetta.

Nella GT4 i giochi sembrano ormai fatti e tutto è indirizzato verso Alexander Schjerpen coadiuvato da “Matitone” Marchetti.