CIGT | Amaduzzi-Nelson l'inedita coppia della Porsche-Ebimotors

Di: Stefano Reali Continua, il rapporto consolidato negli anni tra Ebimotors e il Campionato Italiano Gran Turismo. La squadra di Enrico Borghi sarà al via della serie Sprint. Una coppia inedita si affaccia alla corte della squadra, composta dal bolognese Davide Amaduzzi e dall'americano Jeffrey Nelson. Saranno al volante della Porsche 911 GT3 Cup che fino allo scorso anno è stata protagonista nel Porsche Carrera Cup Italia. Entrambi i piloti sono iscritti nella Classe Am. Nelle prossime settimane, sarà definito il BOP che livellerà le prestazioni in vista del primo appuntamento a Monza nel weekend del 22-24 aprile. Sarà ovviamente una stagione impegnativa, dove l'elenco iscritti si allunga ogni giorno. Macchine e piloti di livello che si daranno battaglia per tutti e quattro gli avvenimenti in programma. Da sottolineare che un GT Sprint con due gare in più sarebbe ancora più appetibile, lasciando invariate le tappe della serie Endurance, ma sulla distanza delle tre ore. Abbiamo raggiunto il pilota bolognese appena sceso dall'allenamento con i Kart. Davide Amaduzzi, Ebimotors, Porsche 991 GT3 Cup Gen II Photo by: Ufficio stampa Ebimotors "Sono felice di ritornare in un campionato di alto livello e con macchine altrettanto importanti e con un team che è sempre stato una squadra di riferimento - ha detto Amaduzzi a Motorsport.com - Ho sempre sognato di correre per loro e ora si è avverato". "Dopo tanti anni in America, sono felice che si sia presentata questa occasione di salire su una vettura GT, dopo aver militato nei prototipi. Finalmente correrò con Jeffrey Nelson che ho conosciuto cinque anni fa negli Stati Uniti". "Jeffrey è partito da zero e in questi anni è cresciuto, ovviamente dobbiamo lavorare molto e sono felice di poter trasmettere a lui tutta la mia esperienza. Sono convinto che presto potremo toglierci qualche soddisfazione".