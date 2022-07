CIGT | Al Mugello il Team Italy schiera la novità Pegoraro

Lorenzo Pegoraro andrà ad affiancarsi a Fidel Castillo e Leonardo Becagli. Il ternano completerà la line-up della Lamborghini Huracan per le rimanenti prove della serie Endurance.

Un pilota vincente che annovera tra le sue esperiente, stagioni in Lotus Cup, Campionato Italiano Sport Prototipi, Mini Challenge, Campionato italiano Gran Turismo a altro. La sua esperienza porterà un bagaglio importante nel Team Italy.

Il Mugello rappresenta il giro di boa della stagione Endurance che riprenderà dopo la pausa estiva al Piero Taruffi di Vallelunga nel weekend del 18 settembre e l’atto finale a Monza nel weekend del 9 ottobre.

Ermanno Dionisio, Team Principal: "Felice di accogliere Lorenzo nella famiglia del Team Italy. Porta in dote tutta la sua esperienza, a Monza siamo entrati subito in sintonia, un ragazzo con le idee chiare. Completerà la nostra line-up insieme a Fidel e Leonardo, farà ulteriore esperienza per quello che sarà l’obiettivo 2023. Io e il Team Italy gli daremo il 110% del supporto".

Lorenzo Pegoraro: "Sono contentissimo di arrivare presso il Team Italy. Ci siamo conosciuti con Ermanno a Monza, in occasione della prima stagionale dei campionati italiani. Dopo una breve conversazione ci siamo subito 'trovati' e mi ha proposto questa occasione per la serie Endurance. Ho immediatamente risposto sì, questa opportunità è fondamentale, mi serve per accumulare esperienza, in vista dell’obiettivo della stagione 2023".