CIGT | La Lamborghini VSR in pole nell'Endurance al Mugello

Q1 GT

Giro di boa del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance che arriva al Mugello dopo l’apertura a Pergusa. Clima caldo ma non eccessivo con asfalto a 52°, ovviamente tutti a caccia della leadership del Team VSR con Basz-Hites-Michelotto. Saltano la qualifica Coluccio-Mazzola-Postiglione causa un problema meccanico, quindi partiranno dall’ultima posizione nella gara di domani.

Errore di Lippi all’Arrabbiata 1: esce in ghiaia, recupera la macchina senza aver toccato muro o barriere. Primo crono per Guidetti in 1’47”955 seguito dalla Huracan GT Cup di Pegoraro ma Scholze passa con la Mercedes di Antonelli con 1’49”060. Continuano le comunicazioni dalla direzione gara per i track limits.

Testacoda in uscita dalla Bucine per Pegoraro. Pijl passa al comando con la Huracan di Imperiale in 1’47”074 con Guidetti secondo. Errore di Guidetti all’ingresso della Bucine, ma ha dovuto schivare la 458 di Pennisi. Si rilancia il pilota della Nova Race per un altro crono, Basz passa in testa con 1’46”421 con Nemoto secondo e Pijl terzo. Pavlovic è leader nella GT Cup con 1’50”516 con Privitello secondo e Pegoraro terzo.

Q2 GT

Francesca Linossi subito pronta ad entrare in pista davanti a Becagli, Ferri, Nicolosi. Testacoda di Fischbaum alla Palagio ma riesce a continuare. Primo crono della sessione per la Linossi in 1’56”977. Rischio per Magnoni in uscita dall’Arrabbiata 2, si è trovato in traiettoria Fischbaum. A 7’37” bandiera rossa per l’uscita della M4 di Comandini all’arrabbiata 1, fortunatamente solo in sabbia senza danni alla vettura. Prontamente raggiunta dai Marshall, la M4 viene portata sull’asfalto.

Comandini riprende la pista e rientra ai box per i controlli del caso. Si riprende per gli ultimi sette minuti, traffico in pista con il miglior tempo nella mani di Andrea Cola in 1’47”936, con Moncini secondo e Balthasar terzo. Vola Matteo Cressoni con la 488 Challenge EVO, sesto assoluto e primo di GT Cup con 1’51”810.

Spinge Galbiati nei settori centrali e sigla il secondo tempo con 1’47”442, mentre Liberati diventa leader con 1’47”150. Contatto alla prima curva tra Becagli e Locanto, ancora bandiera rossa. Sessione che non riparte con il miglior tempo di Liberati davanti a Galbiati e Hites. Nella GT Cup miglior crono per Cressoni davanti a Bontempelli e Risitano.

Q3 GT

Cabezas il primo a scendere in pista con la Honda NSX GT3 EVO, seguito dalla Mercedes GT4 di Naska, poi Cazzaniga e Privitello. Cabezas primo crono in 1’48”765, bene Di Fabio secondo davanti a Ponzio. Vola come sempre Pavlovic, quarto assoluto e primo di Cup in 1’50”893 davanti a Cazzaniga e Donno. Scholze sale in testa alla classifica con 1’48”128, ma Llarena lo passa abbassando il limite a 1’47”407. Michelotto terzo scalza Ponzio.

Arriva Nilsson con la M4 e si piazza in seconda posizione con 1’47”828. Piccolo errore di Beretta che tocca la ghiaia, fortunatamente resta in pista. Pezzucchi non scende in pista dopo il contatto di Locanto. Beretta settimo davanti a Rappange, nella Cup la leadership sempre nelle mani di Pavlovic con Cazzaniga e Donno a seguire. Ottima performance di Diego Di Fabio, terzo con 1’48”097.

La classifica finale vede in pole l’equipaggio VSR con Michelotto-Basz-Hites, davanti ai compagni di squadra Beretta-Liberati-Nemoto, terza la Mercedes di Galbiati-Scholze, quarta per Cabezas-Moncini e Guidetti. Cressoni-Pulcini in GT Cup davanti a Donno-Risitano-Menichini e terza per Gattuso-Mainetti. Postiglione è riuscito a fare un giro in vista della gara di domani, la M4 GT3 di Comandini-Nilsson-Fascicolo si avvierà dalla 22° posizione. Semaforo verde della gara alle 16.15.