Cairoli nel GT Sprint a Vallelunga con Cassarà sulla Porsche

E' un gradito “rientro” per Matteo Cairoli, che dopo una bella stagione che lo ha visto in giro per il “pianeta” Motorsport, ritorna a correre in Italia.

Ovviamente sarà a bordo di una Porsche e lo farà nell’ultimo appuntamento del GT Sprint in quel del Piero Taruffi di Vallelunga.

“Sono felice di risalire in macchina, ho ricevuto la chiamata dal Team Dinamic Motorsport e sarà insieme a Marco Cassarà. Questa è stata una splendida stagione, accanto a piloti PRO, sto chiaramente aspettando quello che sarà il contratto Factory, in più rispetto ad adesso ci sono dei privilegi in più e la possibilità di correre su una macchina ufficiale", ha detto il comasco a Motorsport.com.

"Ovviamente credo in Porsche e ogni anno c’è sempre qualcosa in più. Sono soddisfatto del programma 2021 che sveleremo più in avanti, ho iniziato con loro e voglio continuare, ho le idee chiare sul mio futuro e sono riconoscente per quanto Porsche ha fatto per me fino ad ora. Volevamo conquistare il Campionato al Paul Ricard ma siamo stati sfortunati, considerato che era la prima esperienza. Arrivo a Vallelunga senza aspettative, ma sono sicuro che darò il 100%".

Al fianco di Cairoli ci sarà il romano Marco Cassarà, già Campione Italiano AM.

“Quando si è presentata l’occasione di salire in macchina con Matteo, non ci ho pensato un secondo. Per me rappresenta uno stimolo incredibile e un momento di crescita personale. Dopo la conquista del Titolo con Alex De Giacomi, a Vallelunga avrò la mente sgombra dalla classifica di Campionato”, spiega Cassarà a Motorsport.com.