Alexander Sims torna in pista con BMW Team Italia al Mugello

A pochi giorni dall’inizio del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2020, che il prossimo weekend sarà protagonista per la prima uscita stagionale sul Circuito Internazionale del Mugello, BMW Team Italia ha ufficializzato che sarà Alexander Sims a completare l’equipaggio sulla BMW M6 GT3 insieme all’italiano Stefano Comandini ed al tedesco Marius Zug.

Il pilota britannico, impegnato con il BMW i Andretti Motorsport nel Campionato ABB FIA Formula E, tornerà così sulla vettura gestita dal Ceccato Motors Racing Team dopo le due apparizioni della scorsa stagione e la strepitosa vittoria ottenuta a settembre nell’appuntamento di Vallelunga.

Alexander Sims è pronto a ripartire e commenta così la notizia che lo vede tra i protagonisti del GT Italiano: “Sono molto emozionato all’idea di tornare a gareggiare in un’auto da corsa dopo questo lungo periodo di fermo che mi ha visto impegnato in competizioni SIM. Non conoscevo il circuito del Mugello e devo dire che è un tracciato fantastico, uno dei più belli in Europa. Ho già disputato due gare con il BMW Team Italia lo scorso anno e sono felice di scendere di nuovo in pista con i miei due compagni Stefano e Marius. Otterremo sicuramente buoni risultati.”

Il weekend del Mugello sarà l’appuntamento inaugurale della stagione 2020 e vedremo Sims in pista insieme agli altri piloti nei round che compongono il campionato Italiano GT. Di seguito il calendario definitivo della stagione che inizia questo fine settimana.

Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2020

18-19 luglio | Mugello | Endurance

2-3 agosto | Misano | Sprint

29-30 agosto | Imola | Endurance

19-20 settembre | Vallelunga | Endurance

3-4 ottobre | Mugello | Sprint

17-18 ottobre | Monza | Sprint

7-8 novembre | Monza | Endurance

5-6 dicembre | Vallelunga | Sprint