Zanardi senza pace: incendio nella casa di Noventa Padovana

Il periodo difficile di Alex Zanardi continua e per lui sembra davvero non esserci pace.

Nel corso delle ultime ore nella casa del campione di Castelmaggiore, ora residente a Noventa Padovana, è scoppiato un incendio. Fortunatamente questo è già stato domato dai vigili del fuoco. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme.

Sarà importante ora valutare eventuali danni ai macchinari che assistono Alex dopo il tremendo incidente occorso 2 anni fa (il 19 giugno 2020) a Pienza, nel senese, mentre il bolognese era intento a prendere parte a una manifestazione benefica con la sua handbike.

Zanardi sarà trasferito in un centro medico di Vicenza. Con tutta probabilità, troverà posto al reparto di riabilitazione dell'ospedale San Bartolo, struttura in cui era già stato ricoverato qualche mese fa dopo l'incidente in handbike.

Il 2 volte campione IndyCar e pluri-campione paralimpico si trovava a casa da quasi 9 mesi, in seguito alla decisione della famiglia di riportarlo nella residenza di Noventa Padovana per proseguire il percorso di riabilitazione dopo il terribile incidente di Pienza che lo aveva ridotto in fin di vita poco più di due anni fa.

Zanardi era finito contro un mezzo pesante, un camion, riportando gravissime ferite alla testa e al volto. Per questo motivo era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici per ridurre le fratture e ricostruire le parti danneggiate del volto.