Zanardi: è stabile, ma questo è l'ultimo bollettino

Nessuna nuova, buona nuova. Il detto popolare gioca a favore di Alex Zanardi che è ricoverato nella terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì scorso dopo il terribile incidente sull'handbike mentre stava completando una tappa di Obiettivo Tricolore, la staffetta benefica alla quale il campione bolognese aveva entusiasticamente aderito.

Ecco l'ultimo bollettino medico emesso alle 11,30 nel quale è specificato che, in accordo con la famiglia, questo sarà l'ultimo aggiornamento fintanto che non ci saranno significativi cambiamenti, probabilmente per ridurre la pressione mediatica che si è creata intorno allo staff medico che cura Alessandro.

"Rimangono stazionarie le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato nella terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì 19 giugno. L’atleta ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico".

"Continua il neuromonitoraggio e viene valutato costantemente da un’équipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche. Il paziente è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata".