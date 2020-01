Walter Sciacca, presente al Motorsport Leaders Business Forum

Walter Sciacca è considerato tra i cinque manager più importanti al mondo nel proprio settore e in questi giorni ha preso parte a tre eventi di livello internazionale che si sono svolti a Birmingham.

Per prima cosa è stato ospite all'Autosport International, un evento che si tiene al NEC di Birmingham dal gennaio del 1991 e che quest'anno festeggia il suo 30° anniversario.

Durante questa manifestazione vengono trattate tutte le aree del motorsport, sia professionale che di base. Si va dal karting sino alla F1 e vengono presentate le più recenti tecnologie nel campo dell'ingegneria, dell'automotive e naturalmente del motorsport. Tanti i piloti presenti e i VIP che hanno impreziosito l'evento.

Lo stesso Walter Sciacca è stato presente all'inaugurazione della manifestazione, ha visitato i vari stand facendo networking con migliaia di addetti ai lavori scoprendo così quanto di nuovo offre oggi il mercato.

Il secondo evento al quale ha preso parte Sciacca è stata la cena di Gala dei Business Excellence Awards. Organizzata dalla MIA – Motorsport Industry Association, la cena è il principale evento di networking aziendale della MIA e fa da apripista al nuovo anno. La cena si è tenuta al termine della prima giornata commerciale di Autosport International ed ha attirato oltre 400 ospiti da tutto il mondo. A scegliere i vincitori di questi prestigiosi premi sono stati i membri della MIA e dell'industria del motorsport e dell'automotive che sono invitati a votare ciascuna delle sette categorie premiate. Walter Sciacca ha potuto così, durante la cena di Gala, consolidare le relazioni con i top manager dei vari settori presenti.

Infine il manager ha partecipato al Motorsport Leaders Business Forum. Qui i dirigenti di spicco di tutto il mondo del motorsport si sono dati appuntamento venerdì 10 gennaio presso Autosport International, NEC, Birmingham per discutere del futuro del motorsport, trattando tematiche ben precise. Presenti alla manifestazione alcune delle più grandi menti del motorsport contemporaneo. Solo per citare qualche nome, all'evento hanno preso parte: Right Honorable Lord Hain, ex Segretario di Stato del Governo del Regno Unito, il Direttore della Strategia e dello Sviluppo Aziendale della F1 Yath Gangakumaran, David Richards CBE, presidente di Motorsport UK, il Responsabile Affari e Direttore Legale James Taylor della Extreme E (The Estreme Project) e il Presidente della Commissione per le disabilità della FIA, Nathalie McGloin. Moderatore del Forum è stato il Presidente di Motorsport Network, James Allen. Naturalmente, in qualità di leader del settore di propria competenza, Walter Sciacca ha potuto confrontarsi con numerose personalità con le quali ha potuto disquisire del futuro del motorsport.

Scorrimento Lista Motorsport Leaders Business Forum 1 / 6 Foto di: Lorenzo Senna Motorsport Leaders Business Forum 2 / 6 Foto di: Lorenzo Senna Motorsport Leaders Business Forum 3 / 6 Foto di: Lorenzo Senna Motorsport Leaders Business Forum 4 / 6 Foto di: Lorenzo Senna L'inaugurale Motorsport Leaders Business Forum presentato da Motorsport Network 5 / 6 Foto di: Motorsport.com Motorsport Leaders Business Forum 6 / 6 Foto di: Lorenzo Senna

Insomma due giornate decisamente intense per Sciacca, durante le quali ha potuto così rafforzare le proprie conoscenze confrontandosi con i vertici mondiali dei vari settori del motorsport. Intanto lo abbiamo raggiunto telefonicamente mentre era in aeroporto per farci rilasciare una breve dichiarazione su questa sua esperienza.

Walter Sciacca ha così affermato: "Il Motorsport Business Forum è stato molto interessante per la qualità dei professionisti presenti e perché si è discusso concretamente di aspetti che poi diventeranno operativi. L'Excellence Business Awards Dinner, invece, è stato un evento ottimo per curare e creare nuove relazioni internazionali con professionisti che rappresentano l'eccellenza in vari settori del motorsport. Autosport International, infine, si conferma come l'evento leader nel settore del motorsport ed offre una vetrina internazionale davvero importante a tutti gli espositori, inoltre dà agli addetti ai lavori la possibilità di scoprire le ultime novità nei vari ambiti d'azione. Questi sono eventi che contribuiscono ad avere una visione sempre più ampia consentendo ai vari progetti, per esempio quello del Circuito di Tenerife, di poter certamente beneficiare di un know-how importante e di relazioni consolidate a livello internazionale, utili ed indispensabili per sviluppare il modello di business di quello che, non potrà essere in futuro solo un Circuito ma un vero e proprio Parco del Motore con diverse attività che ne diversificheranno l'attività. Questo è un concetto che porto avanti da molti anni e sono lieto che si stia rivelando corretto".